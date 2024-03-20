升息日圓卻貶破151！哈日族破涕為笑　換匯更便宜見0.2138元

台積電獲利近兆電費卻由全民埋單！政府對電價的配套措施真的夠嗎

▲民生電價漲定惹民怨，全民埋單台積百億電費更加劇人民心中的不平衡。（圖／記者許家禎攝）
▲民生電價漲定惹民怨，全民埋單台積百億電費更加劇人民心中的不平衡。（圖／記者許家禎攝）

記者鄭妤安／台北報導

民生電價漲定惹民怨，全民埋單台積百億電費更加劇人民心中的不平衡，其實電價漲多漲少，最後決議都難以滿足所有人，重點在於對於受衝擊的族群，政府的配套措施真的足夠嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
4月新電價即將拍板定案，目前已進入最後協商及規畫階段，漲勢消息也隨著時程不斷逼近愈趨明朗。媒體預期，700度以下者調漲5%，700至1000度者調漲7%，1000度以上者將面臨10%漲幅。比照民生電費邏輯的商家店鋪，則推估分成3級距調整，1500度以下漲5%，1500至3000度者漲7%，3000度以上者漲10%。

過往政府曾多次因「苦民所苦」決議凍漲民生電價，如今卻選在總統大選結束後以及實質總薪資面臨7年來首次負成長的時間點調漲，引發民怨炸鍋，朝野都表態不樂見調漲電價對民生造成的衝擊過大，在野更要求凍漲。

此次電價決議明顯感受到政府在「民生用電」與「工業用電」調幅上的掙扎。毫無疑問，電價調整幅度關鍵在於政府會撥補多少額度填補台電虧損，近期卻被國民黨立委王鴻薇爆料，經濟部想拿到1500億撥補的美夢恐受阻，原因是主計長朱澤民跟他透露，稅收超徵經七折八扣後，大約只剩1500億元，不只台電要補助，勞保基金也想爭取，顯然1500億很難完全補給台電，且補貼金額也將影響520賴政府上台後的預算編列。

然而，無論是增資、政府補助，抑或調漲民生電價，都是納稅人的辛苦錢，再者，雖然政府以「落實使用者付費」精神，產業用電漲幅高於民生，並對其同樣採「用電愈多、調幅愈高」原則，但護國神山台積電仍以獲利近兆條件，以及一年用電約200億度占全台用電8%的情況下，長期拿取電費補貼，加劇人民心中的不平衡。

民進黨立委吳秉叡於立法院質詢台時提到，現行電價平均每度3元，台灣電價成本每度4元，等同工業、民生都處在「補貼」狀態。台積電攀登世界巔峰，是台灣的驕傲，但既然這麼賺錢，電價就不該再由全民埋單。但同時卻又有另一派聲音認為，台積電能維持世界領先的技術實屬不易，若想將台積電的資源留在台灣，並維持其高度競爭力，台灣政府就應在電價、稅率、設備等政策上持續補貼台積電。

一個電價議題，就有數不勝數的爭議讓政府頭疼，「護國神山」與「老百姓」之間的權衡，政府究竟會比較偏向哪一方，若繼續由全民埋單台積百億電費，「不願替人民」著想的罵名將揮之不去；若選擇將工業大戶用電漲足，大家又要開始擔心產業出走。無論如何，政府都應給予受衝擊的群體足夠的配套措施，在受企業信任的同時，也贏回民心。

蔡政府執政歷年電價調幅恐超過35%！那些比漲電價更重要的事

全面調漲惹民怨！政府像在低薪傷口上灑鹽　但漲電價真的不合理嗎

GTC大會／黃仁勳演講魅力大爆棚　外媒分析師驚：和泰勒絲有得比

GTC大會／黃仁勳曝AI對人類最大貢獻　「黃氏幽默」拿老婆開玩笑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞