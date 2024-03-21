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台灣好手林俊易爆冷勝世界冠軍！駱建佑「養狼」　良性競爭成佳話

▲台灣男子羽球好手「左手重砲」林俊易今（20）日在超級300系列瑞士公開賽首輪以21:18、21:13擊敗世界冠軍、世界排名第11的新加坡名將駱建佑。（圖／大專體總提供）
▲台灣男子羽球好手「左手重砲」林俊易今（20）日在超級300系列瑞士公開賽首輪以21:18、21:13擊敗世界冠軍、世界排名第11的新加坡名將駱建佑。（圖／大專體總提供）

記者黃建霖/綜合報導

台灣男子羽球好手「左手重砲」林俊易今（20）日在超級300系列瑞士公開賽首輪以21:18、21:13擊敗世界冠軍、世界排名第11的新加坡名將駱建佑，成功打進16強。事實上去年底林俊易才獲駱建佑邀請到新加坡訓練，結果這次他就擊敗自己的訓練夥伴，兩人在訓練中互相勉勵、催生友誼，在場上也是爭鋒相對，互不相讓，展生良性競爭。

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林俊易今年在進入歐洲賽季後表現還算可以，雖然德國賽打進男單8強；法國賽16強遇到泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），大戰3局後惜敗；全英公開賽則是在第一輪就打包，目前個人世界排名為22。

這次是林俊易生涯首次對上駱建佑，首局兩人戰況相當膠著，他在拉鋸階段把握機會，以21:18拚下。次局林俊易在12:12之後，打出9:1的高潮收尾，爆冷擊敗這位前世錦賽金牌得主。

事實上去年12月，林俊易曾發文表示感謝駱建佑邀請他到新加坡移地訓練，他那時候盛讚新加坡的美食，但也開玩笑說：「每天都被操得很辛苦，所以好像吃再多都沒有變胖。」

在為期2周的訓練之後，林俊易認為收穫滿滿，也預祝駱建佑明年比賽順利。結果兩人這次就在瑞士賽碰頭，而且林俊易取得勝利，無疑是個有趣的話題。▲駱建佑奪得2021世錦賽男單冠軍。（圖／美聯社／達志影像） ▲駱建佑是2021世錦賽男單冠軍得主。（圖／美聯社／達志影像）

過去丹麥世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）在杜拜開設訓練營，邀請各國有潛力的好手來跟他一起練球，經費由他贊助，藉此讓自己維持高水平的訓練，同時也幫助羽球年輕後進，獲得好評。駱建佑當時就是「補習班」的一員，而且還在2021世錦賽首輪擊敗安賽龍、最終奪冠。

如今駱建佑也參照安賽龍的作法，邀請林俊易一起練球，雖然這樣「養狼」的方式無疑是給自己在比賽增加競爭對手，但對於自身實力以及羽球大環境的提升，無疑是大大有助益的。

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