大谷翔平MLB開幕戰分析！愛妻田中真美子也讚嘆　道奇隊賺到了

我是廣告 請繼續往下閱讀
這幾年大聯盟已經把最強打者放在二棒，不但有速度，可以作戰，也可以直接敲出長打，大谷全能的表現，就是道奇隊想要看到的，尤其他可以利用速度避免雙殺打出現，光是這點，各隊捕手都要很小心面對「跑者大谷」。
此役大谷首打席在Mookie Betts上壘狀況下，硬是從達比修有手中「外角指叉球」，敲出內野滾地球，不過金河成企圖製造雙殺守備，卻被大谷的速度打敗。
大谷也調整夠快，3局上面對達比修有內角球，他一棒轟到右外野界外全壘打區，光是初速就到191公里，超級快，就在這時，大谷這打席要敲出安打的機率大增，因為這跟他在熱身賽時不太一樣，調整好「確實擊球」的方式，讓大谷可以順利敲出右外野安打，但其實達比修有也沒有失投，唯一要說，就是這打席他的伸卡球位置較高。
大谷立即採用速度戰壓迫對手，導致教士隊捕手Luis Campusano防不勝防，大谷完成100次盜壘的紀錄後，也證明自己速度也很有威力。
第三、四打席，感覺大谷有點「太急」，他被內角伸卡球擠壓形成內野滾地球出局，Tyler Wade的撲接美技，有特別針對大谷擊球作出準備。
此外，大谷在7局的揮棒，面對偏低的變速球，他還是被引誘到揮棒，無法形成有效安打，即便大谷速度夠快，還是沒有內野安打的機會。
還好大谷8局上也敲出左外野適時安打上壘，但他最後在跑壘失誤狀況下，未能幫球隊再取分，大谷首次大聯盟轉隊後首戰，表現已經不差，再加上在韓國高尺巨蛋比賽，他的表現已經很讓球迷滿意。
今年道奇隊當然不希望再度靠外卡等方式進入季後賽，但國聯西區部分，還是有舊金山巨人、科羅拉多落磯、響尾蛇還有教士隊，就看道奇隊能否重回冠軍寶座。
撇開道奇隊多需要大谷翔平，反過來說，大谷比較適合「國聯」球隊，或許在道奇隊，他不是很閃耀的打者，但他絕對有能力，可以讓球隊更有競爭力。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。