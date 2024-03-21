MLB／超級罕見失誤！教士隊Jake Cronenworth手套竟然被「打穿」
教士隊20日在MLB開幕戰對戰道奇隊，以2:5落敗，不過在關鍵8局上，道奇隊Gavin Lux敲出一壘方向滾地球，讓教士隊一壘手Jake Cronenworth伸手去接球，但手套卻「漏洞」，因為衝擊力道太大，把手套打穿了，最後Jake Cronenworth被記失誤，道奇隊打下超前分，賠了夫人又折兵。
記者吳政紘/綜合報導
還原事情真相，當時教士隊防守，一、二壘都有跑者，Jake Cronenworth未確實接補，讓二壘的 Teoscar Hernández 一口氣衝回本壘得分，道奇隊反而以3:2超前比數。
此外，道奇隊也在之後由Mookie Betts敲出左外野安打，加上大谷翔平敲出中左外野適時安打，道奇隊一口氣打下4分大局奠定勝基。
道奇隊後來居上，也讓現場韓國球迷十分興奮，大谷翔平最終也拿到2安打、1打點、1盜壘的成績。
道奇隊21日出戰教士隊，日籍王牌投手山本由伸將先發出戰教士隊Joe Musgrove，山本由伸拿到5500萬美元的大約，打破投手單季最高薪紀錄，也讓球迷期待他的表現。
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