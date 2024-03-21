Fed維持利率不變！今年預計降息3次 美股道瓊大漲401點
美國聯準會（Fed）於台灣時間週四凌晨公布議息結果，宣布維持利率不變，聯邦資金利率目標區間保持在5.25%至5.5%，但利率點陣圖顯示，到今年年底為止，預計將降息3次，1次1碼。議息結果出爐後，投資人的不安情緒得到緩解，美股應聲上漲，主要指數齊創收盤新高，道瓊工業指數更攀升逾400點，標指則首次突破5200點的關卡。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，聯邦公開市場委員會（FOMC）結束一連2天的議息會議，決定將聯邦基金指標利率保持在5.25%至5.5%區間不變，利率繼續維持在23年高位。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）會後表示，政策利率可能處於周期性高峰，今年某個時間開始降息將是合適的做法，強調Fed在壓抑通膨方面取得不錯進展，在實現「充分就業」、「維持物價穩定」這2個目標上，當局面臨的風險變得更加平衡。
不過，鮑爾重申，Fed仍會恪守實現2%通膨率的目標，等到通膨跡象更趨緩後，才會啟動降息。
20日收盤，道瓊工業指數上漲401.37點或1.03%，收39512.13點；標普500指數上揚46.11點或0.89%，收5224.62點；以科技股為主的那斯達克指數揚升202.62點或1.25%，收16369.41點；費城半導體指數上揚75.38點或1.60%，收4788.18點。