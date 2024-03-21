心疼凱特！威廉王子出席慈善活動 罕見公開談愛妻：她應該在這裡
英國凱特王妃（Kate Middleton，Princess of Wales）1月接受腹部手術後就此神隱，未再出席公開活動、發表公開談話，儘管上週末有民眾拍到她和丈夫威廉王儲（Prince William）一起外出購物，但未能平息陰謀論，反而還被質疑是使用替身幫忙拍片。威廉19日出席一場慈善活動時，感性表示：「這是我太太的領域，她應該在這裡」，也是他近期罕見公開提到妻子。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合英媒報導，威廉於19日造訪雪菲爾德（Sheffield），參加「Homewards」計畫相關活動，該計畫是他於2023年發起、由英國王室基金會（Royal Foundation）提供300萬英鎊資金援助，旨在解決英國多地，包括雪菲爾德在內的無家可歸問題。
報導指出，當天威廉在參加相關活動，談到「童年」時，想起了多年來致力於兒童慈善計畫、關注兒童早期教育的妻子，表示：「我們正在冒險進入我妻子的領域，她需要坐在這裡聽這個。」
報導提到，威廉夫婦今年從一開始就過得相當艱難，先是凱特腹部手術，必須休養一段時間，隨後就是鋪天蓋地的陰謀論，甚至影響到威廉的工作，預計這種情況還會持續一段時間，也許要等到復活節之後，凱特王妃再次履行公職。