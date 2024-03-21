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必勝客「忍者龜披薩」玩真的！最新成品照瘋傳　價格、開賣時間曝

▲必勝客最新口味「芝心雙粿草仔龜披薩」引爆話題，成品照有人認為像忍者龜、被卡車輾過的烏龜等等。（圖/爆廢公社）
▲必勝客最新口味「芝心雙粿草仔龜披薩」引爆話題，成品照有人認為像忍者龜、被卡車輾過的烏龜等等。（圖/爆廢公社）

記者張嘉哲/綜合報導

知名披薩店「必勝客」每隔一段時間就會推出新口味的披薩，不僅是造型特殊，口味也非常台灣味，往往都能造成話題討論。隨著4月1日愚人節即將到來，必勝客最近搞怪再出招，推出「芝心雙粿草仔龜」口味，將披薩做成烏龜的形狀，結果成品照瘋傳後，被大批網友笑稱「這根本是忍者龜」。然而，必勝客也出面證實該新品確實要開賣，也在臉書上貼出最新資訊，包括開賣時間以及價格，又掀起一波話題。

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必勝客「芝心雙粿草仔龜披薩」來真的！開賣時間、價格公布

必勝客在臉書上貼文表示「倒數4天！芝心雙粿草仔龜披薩本週日就會孵化完成！每一隻都是我們親手現做，認真培育孵化長大的哦！都是樣貌獨一無二的超棒草仔龜」必勝客也公布披薩的所有的材料，包括龜殼以及龜身是用艾草香Q粿皮搭配爽口蘿蔔絲和菜脯米和經典芝心餅皮組成；而手腳則是用萬丹紅豆餡；龜殼上還會搭配不可或缺的香菜以及薯金幣。

根據官網上的最新資訊，該款「芝心雙粿草仔龜披薩」開賣日為3月24日，一個售價399元，如果客人本身是PK雙饗卡會員的話，只要在3月23日以前到APP預購成功的話，就會送一份小的薯金幣哦！有興趣嚐鮮的朋友不要錯過。

▲必勝客新口味披薩將在3月24日開賣，單點售價399元，如果在3月23日以前預購的話，還會送署金幣一份哦！（圖/必勝客官網）
▲必勝客新口味「芝心雙粿草仔龜」披薩將在3月24日開賣，單點售價399元，如果在3月23日以前預購的話，還會送薯金幣一份哦！（圖/必勝客官網）
必勝客新披薩成品照瘋傳！網友點評：根本忍者龜　撞臉《魔法阿嬤》角色

隨著話題度提高，網路上也已經有不少「芝心雙粿草仔龜披薩」的成品照在流傳，大部分做出來的模樣看上去是可以看出是烏龜，不過比起來更像忍者龜，畢竟連必勝客自己的活動DM上面都有電影《忍者龜》「卡哇邦嘎」的經典台詞，讓不少網友全部笑翻。

▲必勝客新口味「芝心雙粿草仔龜」披薩最新成品照，被網友笑稱根本是「忍者龜」。（圖/爆廢公社）
▲必勝客新口味「芝心雙粿草仔龜」披薩最新成品照，被網友笑稱根本是「忍者龜」。（圖/爆廢公社）
除此之外，因為實體的「芝心雙粿草仔龜披薩」烤出來並沒有那麼的蓬鬆，反倒扁扁的，也有人覺得長得有點像「被壓扁的蛇」，正巧撞臉《魔法阿嬤》當中的一條蛇叫「小扁」，好笑的是，在《魔法阿嬤》的劇情裡面，小扁因為被車子輾過而過世，讓牠身體變成扁扁的，主角把小扁拿起來時還笑說：「這是會說話的披薩嗎？」相當逗趣。

▲也有人發現，必勝客新口味披薩撞臉《魔法阿嬤》主角之一的蛇小扁，且劇情還真有提到披薩字眼，相當逗趣。（圖/PTT）
▲也有人發現，必勝客新口味披薩撞臉《魔法阿嬤》主角之一的蛇小扁，且劇情還真有提到披薩字眼，相當逗趣。（圖/PTT）
必勝客愚人節最新力作！披薩新口味話題不停歇

必勝客的新口味創意確實不得不讓人感到佩服，不僅將這種西方口味的披薩改成台灣味，還是能做到有創意的造型，大小朋友都喜愛這種新鮮感，既去年愚人節推出的「無料披薩」之後，今年又推出這款「烏龜披薩」，確實立刻帶動了社群平台極大討論度，只不過對於店員來說，製作披薩的過程會更加複雜，顧客在詢問店員相關問題時，也記得要保持禮貌、耐心等候，他們也是很辛苦的！

▲必勝客無料披薩。（圖/記者張嘉哲攝）
▲必勝客去年愚人節推出的無料披薩，造成社群平台極大討論，今年以「忍者龜披薩」再度掀起話題。（圖/記者張嘉哲攝）

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