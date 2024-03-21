必勝客「忍者龜披薩」玩真的！最新成品照瘋傳　價格、開賣時間曝

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必勝客在臉書上貼文表示「倒數4天！芝心雙粿草仔龜披薩本週日就會孵化完成！每一隻都是我們親手現做，認真培育孵化長大的哦！都是樣貌獨一無二的超棒草仔龜」必勝客也公布披薩的所有的材料，包括龜殼以及龜身是用艾草香Q粿皮搭配爽口蘿蔔絲和菜脯米和經典芝心餅皮組成；而手腳則是用萬丹紅豆餡；龜殼上還會搭配不可或缺的香菜以及薯金幣。
根據官網上的最新資訊，該款「芝心雙粿草仔龜披薩」開賣日為3月24日，一個售價399元，如果客人本身是PK雙饗卡會員的話，只要在3月23日以前到APP預購成功的話，就會送一份小的薯金幣哦！有興趣嚐鮮的朋友不要錯過。
必勝客新披薩成品照瘋傳！網友點評：根本忍者龜 撞臉《魔法阿嬤》角色
隨著話題度提高，網路上也已經有不少「芝心雙粿草仔龜披薩」的成品照在流傳，大部分做出來的模樣看上去是可以看出是烏龜，不過比起來更像忍者龜，畢竟連必勝客自己的活動DM上面都有電影《忍者龜》「卡哇邦嘎」的經典台詞，讓不少網友全部笑翻。
除此之外，因為實體的「芝心雙粿草仔龜披薩」烤出來並沒有那麼的蓬鬆，反倒扁扁的，也有人覺得長得有點像「被壓扁的蛇」，正巧撞臉《魔法阿嬤》當中的一條蛇叫「小扁」，好笑的是，在《魔法阿嬤》的劇情裡面，小扁因為被車子輾過而過世，讓牠身體變成扁扁的，主角把小扁拿起來時還笑說：「這是會說話的披薩嗎？」相當逗趣。
必勝客愚人節最新力作！披薩新口味話題不停歇
必勝客的新口味創意確實不得不讓人感到佩服，不僅將這種西方口味的披薩改成台灣味，還是能做到有創意的造型，大小朋友都喜愛這種新鮮感，既去年愚人節推出的「無料披薩」之後，今年又推出這款「烏龜披薩」，確實立刻帶動了社群平台極大討論度，只不過對於店員來說，製作披薩的過程會更加複雜，顧客在詢問店員相關問題時，也記得要保持禮貌、耐心等候，他們也是很辛苦的！