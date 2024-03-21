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保母有異、社工不夠敏感？剴剴案遭批SOP失靈　北市府昨開檢討會

▲台北市社會局長姚淑文表示，收出養雖為中央權責，但地方政府也應負起責任，今（21）日將召開專家學者會議檢討相關機制。（圖／資料照片）
▲台北市社會局長姚淑文表示，收出養雖為中央權責，但地方政府也應負起責任，今（21）日將召開專家學者會議檢討相關機制。（圖／資料照片）

記者陳宜加／台北報導

1歲男嬰「剴剴」疑遭虐死案震驚社會，台北市社會局、兒福聯盟去年9月至11月期間，均曾派社工訪察卻無發現異狀。專家分析，社工敏感度不足、保母考核制度應檢討。社會局長姚淑文表示，收出養雖為中央權責，但地方政府也應負起責任，據了解，昨日已經召開專家學者會議檢討相關機制。

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剴剴去年底疑遭劉姓保母虐待致死，該保母甚至對男童毆打、拔指甲，引起各界震驚。社會局表示，該保母於於前年10月取得台北市居家托育人員登記，過去也無任何刑事或虐童記錄，發證前也曾派員實地訪查居家安全符合規定。

根據《聯合報》報導，社會局婦幼科長粘羽涵表示，該案去年9月由兒盟轉介到劉姓保母家，並於1個月內派員訪視無異狀，接續由兒盟社工每月定期訪視，後續每3個月就會派員不定期訪查，該機制除了觀察保母，也同時關心家長收托狀況。一般來說，家長上班將孩子送給保母下班就會接回孩子，若發現孩童有傷勢不管是保母或家長就會立刻回報社會局，並展開調查。

粘羽涵提到，該案屬於較為特別個案，劉女是與兒盟合作保母，孩子由兒盟委託在保母家，並由兒盟社工定期訪視，確實從整個收養過程來看，去年9、10、11月社工都有前往關心，12月則因保母表示，另一位社區托育孩子生病，家訪改期，但確實社工在敏感度部分也必須加強。

粘羽涵表示，一般核發登記證給保母前，社會局審查居家環境安全40項檢核，並需檢附3個月內刑事警察紀錄，確認無違反規定後始得核發登記證書，過去也曾討論對申請者做心理鑑定，但考量到心理狀況很動態，可能現在正常，半年後受到刺激等狀況，導致心態轉變等，無法隨時掌握。

姚淑文表示，針對保母心理狀態、壓力也會來加強管控，今將召集專家學者討論保母發照、社工敏感度、社工訪查次數等是否還能有更精進之處，也會討論針對中央收出養、寄養等父母關注責任較低的個案，加強訪視，避免類似突發狀況再度發生。

姚淑文說，台北市共有4000多位保母，實際有照顧孩童約2700多位，她相信大多數保母都是專業且優秀，且有些保母照顧上承擔壓力也不小，未來針對保母心理壓力，也會加強團體輔導，協助排解。

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