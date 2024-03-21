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白沙屯媽祖遭攔轎！媽媽磕頭痛哭「幫罹癌女兒祈福」　鼻酸畫面曝

▲一名母親為自己罹癌的女兒攔轎祈福，希望媽祖婆可以保佑自己女兒的身體健康。（圖/白沙屯媽祖網路電視台）
▲一名母親為自己罹癌的女兒攔轎祈福，希望媽祖婆可以保佑自己女兒的身體健康。（圖/白沙屯媽祖網路電視台）

記者張嘉哲/綜合報導

白沙屯媽祖進香進入第四天的路程，沿途都有許多香燈腳一路相隨，也有許多有事請求媽祖幫忙的信徒，場面十分的感人。20日下午，就有媽媽在路上攔轎，跪在地上痛哭並且不斷磕頭，祈求媽祖能夠救救自己「罹癌的女兒」，希望她不要今年就不在了，真情流落也讓媽祖婆駐足原地傾聽，超感人的一幕，也讓不少信徒直呼感動，希望該母親的女兒能夠挺過難關。

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白沙屯媽祖在20日上午先到彰化秀傳醫院停駕15分鐘，心繫日前遭遇車禍的伸港「三姐弟」，因此前往探望。後來在下午時被一名母親攔轎，只見該母親跪在地上，雙手合十不斷膜拜並痛哭失聲的表示：「媽祖婆我求求祢，我不知道我女兒可以活多少年，但是我不想要她今年就不在了！做媽媽的求求祢，拜託祢救救我女兒。」

▲一名母親為自己罹癌的女兒攔轎祈福，希望媽祖婆可以保佑自己女兒的身體健康。（圖/白沙屯媽祖網路電視台）
▲一名母親為自己罹癌的女兒攔轎祈福，希望媽祖婆可以保佑自己女兒的身體健康。（圖/白沙屯媽祖網路電視台）
原來，該媽媽的一位女兒罹患癌症，希望能替自己的女兒祈福，接著一邊痛哭一邊磕頭，媽祖婆也駐足傾聽媽媽的請求，隨後廟方人員也上前安撫該媽媽的心情，最後一行人趴地，鑾轎也從該媽媽的上方經過，畫面十分的感人，不少網友紛紛回應「母愛真是偉大QQ」、「希望這位媽媽的女兒可以挺過難關！媽祖婆一定會保佑妳女兒的」。

22歲孝子落水失蹤8天！家屬製作看板祈求媽祖

除了該名母親的請求外，20日下午也有另一家庭攔轎，因為家中22歲劉姓男子，在3月13日前往苗栗縣鯉魚潭水庫執行清淤工作時，疑似落水失聯，至今8天都沒有任何消息，讓家屬自製看板以及帶著劉姓男子的貼身衣物到場向媽祖婆請求，希望媽祖帶他回家。

家屬不斷跪在地上哭喊「請媽祖帶劉弟弟回家！請媽祖帶劉弟弟回家！請媽祖帶劉弟弟回家」隨後廟方人員也將一名家屬請到媽祖身邊，讓家屬可以講述完整的請求，媽祖也停留傾聽，整段影片非常的感傷，讓大批信眾不捨的說「希望劉弟弟趕快回家了！」

白沙屯媽祖繼續趕路！預計3月23日抵達北港

白沙屯媽祖今（21）日進入第四天的路程，從彰化社頭持續往南，將預計於3月23日抵達北港，並於3月24日進火、3月26日開始回宮路程，路途參與信徒、民眾非常多，大家一定要特別注意安全。

另外要特別提醒的是，白沙屯媽祖進香預計3月23日到雲林北港，正逢假日，朝天宮香客大樓已經被預訂一空，香客尋找住宿很可能會成問題，因此廟方、雲林縣政府及北港鎮公所等單位也協調了以下地點供香客住宿，並且也標上淋浴地點供參考，香客們自己要特別注意哦！

▲北港朝天宮在3月23日當天提供香客居住的地點圖。（圖/北港朝天宮提供）
▲北港朝天宮在3月23日當天提供香客居住的地點圖。（圖/北港朝天宮提供）

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