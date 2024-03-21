民進黨磨刀霍霍！虐童案「北市府是事主」 22日邀蔣萬安專案報告
1歲男嬰「剴剴」疑遭虐死案震驚社會，台北市社會局昨日已召開專家學者會議檢討保母發照、社工敏感度等相關機制；而台北市議會各黨團也磨刀霍霍，將於22日召開臨時會，邀台北市長蔣萬安專案報告，民進黨團更放話國民黨團不要迴避，預計將針對虐童事件展開激烈攻防。
記者陳宜加／台北報導
根據《三立新聞網》報導，台北市議會訂於22日召開臨時大會，但若出席人數未過半，將導致流會，無法讓蔣萬安進行專案報告。民進黨台北市議員簡舒培呼籲，議會朝野共同面對「事主」的責任，並喊話國民黨議員不要逃避臨時大會。
簡舒培說，兒虐是全國關注的議題，保護兒童更是不分藍綠、不分黨派都應當負起的責任，而剴剴是被台北市保母照顧的孩子，北市府是責無旁貸的事主，必須徹底檢討體制面的缺失，守護每一個孩子。
簡舒培質疑，國民黨立委、前兒福聯盟董事王育敏在立法院安排專案報告，檢討社會安全網，國民黨身為台北市的執政黨，同時是議會最大黨，揭發「剴剴案」的還是國民黨議員陳炳甫，「連自家議員都看不下去，國民黨更該勇於面對」。
她呼籲，議員們應該一同出席臨時會，讓專案報告順利成案，朝野一心共同解決問題，中央地方一起檢視、完善台北市兒少保護制度。