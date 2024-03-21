張蘭公布證據放話「準備與汪小菲斷絕母子關係」　反嗆大S欠她2億

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張蘭表示提出「小部分針對性的證據」的同時，已做好與汪小菲斷絕母子關係的準備，因為她必須保護跟了她20年的團隊，並且帶頭樹立正確的價值觀。張蘭也怒批大S的行為「會影響到祖國的下一代價值觀，讓年輕人恐懼婚姻，不相信愛情，起到了極壞的作用」，並強調自己是正能量輸出者、是中國優秀女性的代表。
網友對於張蘭的說法、和提出的證據，紛紛表示，「張蘭的證據：自己手敲的彩色文字word截圖，強而有力的證據」、「先說一下你兒子有無婚內出軌」、「你兒子出軌，大S都準備跟他離婚了，提前半個月給韓國寄個快遞算啥？而且寄快遞之前更早時間肯定就商議離婚了，只是11月才提出。」、「動不動就模仿孩子的媽媽，這叫社會正能量啊？」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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