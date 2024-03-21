快訊／IU演唱會最後搶票機會！主辦方24日「釋出少量座位」

張蘭公布證據放話「準備與汪小菲斷絕母子關係」　反嗆大S欠她2億

▲張蘭公布證據放話，準備與汪小菲斷絕母子關係，並在直播中反嗆大S，把婚房賣了賺3億，扣掉汪小菲欠的，反倒欠張蘭2億。（圖／張蘭微博）
▲張蘭公布證據放話，準備與汪小菲斷絕母子關係，並在直播中反嗆大S，把婚房賣了賺3億，扣掉汪小菲欠的，反倒欠張蘭2億。（圖／張蘭微博）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人大S和汪小菲離婚後剪不斷理還亂！兩人近日扯出積欠1.7億元的財務糾紛，大S昨（20）日發文砲轟汪小菲孕期家暴、偷吃小三。對此，汪小菲母親張蘭昨晚開直播表示提出相關證據反駁，並放話已經做好「與汪小菲斷絕母子關係的準備」

我是廣告 請繼續往下閱讀
大S昨日發聲明表示，「汪先生曾向徐女士借款2600萬元，經查證匯款資料為人民幣1600萬元及港幣000萬元，汪先生僅清償新臺幣500萬元，高達新臺幣上億元未清償」。張蘭昨晚在直播中，面對大S和汪小菲的糾紛，還有欠債一事做出回應，S媽表示「欠錢是事實，今生不還來生還」，張蘭回覆「妳說的非常對，人是有因果的，但不是下輩子，而是這輩子，那也請妳把我給他們購置的婚房（還回來），妳大概賣了3億左右台幣」。

▲汪小菲與大S結婚多年。（圖／微博）
▲汪小菲（左）與大S離婚後，多次在媒體前撕破臉互相指控。（圖／微博）
張蘭表示提出「小部分針對性的證據」的同時，已做好與汪小菲斷絕母子關係的準備，因為她必須保護跟了她20年的團隊，並且帶頭樹立正確的價值觀。張蘭也怒批大S的行為「會影響到祖國的下一代價值觀，讓年輕人恐懼婚姻，不相信愛情，起到了極壞的作用」，並強調自己是正能量輸出者、是中國優秀女性的代表。

網友對於張蘭的說法、和提出的證據，紛紛表示，「張蘭的證據：自己手敲的彩色文字word截圖，強而有力的證據」、「先說一下你兒子有無婚內出軌」、「你兒子出軌，大S都準備跟他離婚了，提前半個月給韓國寄個快遞算啥？而且寄快遞之前更早時間肯定就商議離婚了，只是11月才提出。」、「動不動就模仿孩子的媽媽，這叫社會正能量啊？」

▲張蘭曬出所謂的證據，指控大S婚內就寄包裹給具俊曄，批她在說謊。（圖／張蘭微博）
▲張蘭曬出所謂的證據，指控大S婚內就寄包裹給具俊曄，批她在說謊。（圖／張蘭微博）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

快訊／大S再發聲明！汪小菲欠1.7億只還500萬　怒批：房貸也沒繳

快訊／汪小菲欠1.7億！大S認了刷卡洩憤　怒聲明：出軌是你不是我

快訊／汪小菲反控大S有幻覺、拿刀家暴！怒批小S慫恿離婚才推人

汪小菲曬「具俊曄地址」物流單　暴走嗆大S噁心：早就聯繫了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞