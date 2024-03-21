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火鍋湯底「最傷腎排行榜」公開！冠軍一堆人超愛　她吃到每週洗腎

▲台灣人愛吃火鍋的程度從大街小巷開滿店就能知道，不只是冬天能吃，一年四季火鍋店都是高朋滿座。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台灣人愛吃火鍋的程度從大街小巷開滿店就能知道，不只是冬天能吃，一年四季火鍋店都是高朋滿座。（圖／記者葉盛耀攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人愛吃火鍋的程度從大街小巷開滿店就能知道，不只是冬天能吃，一年四季火鍋店都是高朋滿座。然而愛吃火鍋的你，可就真的要注意了！近日，腎臟科醫師洪永祥就公開「最傷腎火鍋湯底排行榜」，表示：「火鍋是一種水煮料理，但若那鍋湯不是輕調味，而是加了一堆油鹽糖，就是腎臟負荷的來源」。

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火鍋迷思大破解！「吃到飽火鍋」吃一頓鈉含量破表

醫師洪永祥表示，火鍋其實是一種水煮的料理，清蒸水煮比起高溫油炸燒烤煎煮等，一直是最健康的烹調方式，但是健康水煮指的是用水輕調味去煮食材，「但如果那鍋湯不是輕調味，而是加了一堆高油鹽糖的鍋底這個就是腎臟負荷的來源」。

洪永祥提到，一頓吃到飽火鍋的鈉攝取量可高達5895毫克（約相當於14公克的食鹽），是衛生福利部建議的每日鈉建議攝取量上限2400毫克（約等於6公克的食鹽）2.5倍，因為太鹹，所以吃火鍋的同時，也會被餐廳提供的飲料以及甜點所誘惑，反而吃下更多的食物，一頓下來熱量可以逼近3000大卡，約相當於11碗白飯的熱量，遠超成年人中餐或晚餐的建議熱量600至800大卡。

▲水煮雖然是非常健康的烹煮方式，不過僅限使用輕調味的方式，如果加了一堆高油鹽糖的添加物，對腎臟會造成巨大的負擔。（圖/Pixabay）
▲水煮雖然是非常健康的烹煮方式，不過僅限使用輕調味的方式，如果加了一堆高油鹽糖的添加物，對腎臟會造成巨大的負擔。（圖/Pixabay）
火鍋湯底4種最傷腎！地雷排行榜公開

第四名「牛奶起司鍋」：起司跟牛奶雖然是很優質的蛋白質，但是牛奶起司鍋的主原料是高湯、牛奶、奶油、起司，其熱量與含鈉量都非常高，只要兩碗湯含鈉量高達2800毫克，不僅完全超標，熱量更是高達630kal，光是喝湯就相當驚人。

第三名「咖哩鍋」：咖哩鍋會讓人想到健康的薑黃，咖哩鍋其主要原料高湯、咖哩粉、米酒加上調味，其熱量與含鈉量都非常高，熱量更是高達550kal，雖然熱量比牛奶起司鍋低，但是兩碗湯含鈉量高達3000毫克更勝牛奶起司鍋，高鈉溶液即刻導致高血壓、水腫疲勞、泡泡尿與腎衰竭等症狀。

▲招牌的「札幌起士牛奶鍋」還提供了刨起士的桌邊服務。（圖／記者李春台攝）
▲火鍋湯底經典的「起司牛奶鍋」也是許多人的最愛，不過該湯底的熱量以及鈉含量都非常高。（圖／記者李春台攝）
第二名「酸菜白肉鍋」其主要原料高湯、酸菜、五花肉，五花肉脂肪含量高，烹調後脂肪會釋於湯汁內，湯底含較多脂肪，酸菜五花肉都含鈉，其熱量與含鈉量都非常高，兩碗湯鈉含量高達3600毫克，更勝第三名的咖哩鍋高達600毫克，加上是充滿飽和油脂的五花肉湯汁更是傷腎，可以想像他就是一個很鹹的五花肉鍋。

第一名「麻辣鍋」：麻辣鍋幾乎是最受火鍋控的歡迎，尤其國內流行鴛鴦雙鍋底，其湯底原料高湯、中藥材、另添加沙茶醬、咖哩粉、起司、奶油、及豆瓣醬等高脂調味料提味，屬於高鈉高飽和油脂與高熱量湯底，熱量更是高達800kal，兩碗湯含鈉量高達4942毫克，更遙遙領先所有的鍋底 ，加上他是充滿飽和油脂與加工調味料更是傷腎，屬毫無疑問列在傷腎第一名的鍋底。

▲麻辣鍋湯底是傷腎排行榜的冠軍，不少老饕都非常喜歡麻辣鍋，記得不要太常吃，會造成腎臟負擔過大哦！（圖/NOWnews資料照）
▲麻辣鍋湯底是傷腎排行榜的冠軍，不少老饕都非常喜歡麻辣鍋，記得不要太常吃，會造成腎臟負擔過大哦！（圖/NOWnews資料照）
老奶奶愛吃麻辣鍋！吃到固定「每週三次洗腎」

洪永祥醫師也分享自己門診案例，表示過去有一位78歲糖尿病腎病變的奶奶，腎功能已經非常不好，結果某次回診之後，表示媽媽突然有點喘又想吐，經過診斷後血壓飆高、四肢水腫就立刻轉到急診室，檢查才發現她有肺水腫且尿毒指數、尿酸、鈉、磷、鉀，全部飆高，已經必須緊急透析否則會有生命危險。

女兒後來才表示「因為看媽媽嚴重貧血且食慾超差四肢冰冷，媽媽吃不下東西都說味道太淡，因為媽媽喜歡吃辣，所以一個禮拜經常買麻辣鍋湯底煮火鍋給媽媽吃」洪永祥醫師也表示：「那這應該是腎功能惡化的原因」雖然進行洗腎後狀況改善很多，但該位老奶奶從此就要開始進行每週三次規則洗腎。

洪永祥醫師建議，如果要吃火鍋的話，湯底可以選擇昆布鍋、蕃茄蔬菜鍋或原味鍋，用蔬菜的原味來取代調味，若你已經腎絲球過濾率低於45分還是要遵守限蛋白限磷限鉀的原則，儘量減少沾醬，火鍋調味料建議採用新鮮的蔥、薑、蒜、生辣椒、醋、蘿蔔泥等食材調味，以降低腎臟負擔，減少加工食材，並不要喝酒與含糖飲料冰淇淋來增加腎臟負擔。


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