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大谷翔平翻譯水原一平爆非法簽賭！已遭道奇隊解僱

▲大谷翔平（圖中）的翻譯水原一平（左）被爆非法簽賭。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平（圖中）的翻譯水原一平（左）被爆非法簽賭。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

洛杉磯道奇知名球星大谷翔平，他的翻譯兼好友水原一平，因涉嫌非法賭博和盜竊，而遭洛杉磯道奇隊解僱。

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根據《美聯社》報導，39歲的水原一平涉嫌非法簽賭，大谷翔平委任的法律事務所Berk Brettler透過聲明中表示：「我們發現大谷翔平是一起大規模盜竊案的受害者，我們正在將此事移交給司法當局。」

報導提到，對於喜愛大谷的球迷來說，水原是張熟悉的面孔，他出生於日本，1991年因為父親工作的原因而搬到洛杉磯，在當地完成高中、大學學業。大學畢業後，水原曾擔任波士頓紅襪隊（Boston Red Sox）日本投手岡島秀樹（Hideki Okajima）的翻譯， 2013年他回到日本，為北海道日本火腿鬥士隊（Hokkaido Nippon-Ham Fighters）的英語球員做翻譯，並在那裡第一次見到大谷翔平。2017年，大谷與天使隊簽約赴美後，球隊聘請水原擔任他的私人翻譯。

報導引述調查結果，指出水原一平竊取大谷翔平資金進行違法運動賽事賭博，涉及金額高達數百萬美元。水原表示：「我（賭博）很糟糕。永遠不會再這樣做了。從來沒有贏過錢，我的意思是，我給自己挖了一個洞，洞越來越大，這意味著我必須下更大的賭注才能擺脫困境，但我卻一直在輸，就像滾雪球一樣。」

報導並形容此事是「自1989年皮特·羅斯（Pete Rose）同意終身禁賽以來，棒球界最大的賭博醜聞」，儘管美國有38個州外加哥倫比亞特區，都允許某種形式的體育賭博，但在加州，體育賭博是非法的，美國職棒大聯盟（MLB）還將禁賭的規定張貼在每間更衣室，禁止球員和球隊員工對棒球進行投注（即使是合法的），也禁止透過非法或海外博彩公司，對其他運動項目進行投注。

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