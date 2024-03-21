高雄遊覽車撞涵洞1死14傷 肇事司機：看到限高變「2.0」已來不及
20日晚間8時許，高雄市仁武區水管路發生重大車禍，56歲鄧姓遊覽車司機疑因不熟路況，導致衝撞高速公路下方涵洞，車頂當場被削掉，造成1死14傷。經警方漏夜偵訊後，已將鄧男依業務過失致死罪嫌移送法辦。
社會組／綜合報導
經了解，車上包含司機和領隊共有27人，乘客皆為台塑南亞退休員工聯誼會成員及家屬，全是高雄人，剛結束阿里山一日遊，回程行經仁武區水管路涵洞時，疑因司機不熟悉路況、未注意限高，導致煞車不及，自撞高速公路下方涵洞，造成坐在車頂第1排的周姓老翁當場身亡，另有8男、6女共14人受傷送醫。
根據《自由時報》報導，肇事鄧姓遊覽車司機為屏東人，面對警方偵訊時，一度聲稱不熟悉高雄路況，進入涵洞前有看到中央橋墩快車道限高「4.3」公尺標示，誤以為慢車道也是，所以繼續行駛，直到進入涵洞前才看到上頭寫著限高「2.0」公尺，但已經來不及煞車，當場撞上涵洞；後又改口說想提前切入下車點，才會「誤闖機車道」。
公路局揭露，肇事遊覽車為楓滿遊覽車公司，公司登記地址在高雄市仁武區，車輛於2021年11月出廠，車輛車籍正常，最近一次檢驗為去年10月，事故車輛出廠迄今尚無違規；鄧姓司機則近6年違規3件，包含倒車未注意人車、未依交通標誌指示行駛、違規臨時停車等，全數案件均已結案。