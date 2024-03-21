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水原一平賭債傳高達1.4億元！大谷翔平不知情　2021年就開始下注

▲日籍二刀流大谷翔平的御用翻譯水原一平(左)，賭債傳出竟高達1.4億新台幣。（圖／美聯社／達志影像）
▲日籍二刀流大谷翔平的御用翻譯水原一平(左)，賭債傳出竟高達1.4億新台幣。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

大谷翔平的御用翻譯水原一平竟被開除！大聯盟首爾開幕戰正如火如荼地進行中，但今（21）日卻傳出，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平的律師團隊出面指控，長期擔任大谷翔平御用翻譯的水原一平，竟竊取大谷翔平的大量資金進行非法賭博，消息傳出後，水原一平也立即遭到道奇隊開除，而水原一平下注的金額傳出高達450萬美元(約1.3億新台幣)，源頭可能是大谷翔平的銀行帳戶被發現，轉帳超過450萬美元去支付賭債，目前準確數字仍有待相關單位後續調查。

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大谷也是受害者


根據美媒《洛杉磯時報》最新報導，道奇球星大谷翔平委任的法律事務所Berk Brettler，在當地一起案件中，發現大谷翔平的名字被提及後，隨即迅速展開調查，結果發現大谷的翻譯水原一平，竟竊取大谷翔平資金，進行違法的運動賽事簽賭，涉及的金額傳出高達數百萬美元，源頭可能是大谷翔平的銀行帳戶被發現，轉帳超過450萬美元去支付賭債，而大谷是不賭博的，目前準確數字仍有待後續調查，但消息傳出後也讓全球球迷感到錯愕，直言無法想像水原一平會做出這種事。

水原一平從2021年開始，就會非法博弈


外媒也指出，水原一平從2021年開始，就會下注國際足球、NBA、NFL和大學美式足球，但不包括棒球。目前在美國運動博奕於近40個州都是屬於合法的，但在加州仍屬非法。對此該律師事務所表示，在接收到媒體的詢問之後，他們發現大谷翔平是竊案的受害者，目前已經此案件已經交由相關單位著手進行調查。

洛杉磯道奇隊隨後也出面證實，在該報導發佈後不久，他們就已經火速將水原一平給開除；大聯盟官方則是表示，目前尚未有檢察官和相關人員與他們接觸，但根據大聯盟規定，規定當中寫到，禁止任何球員、裁判、球團或聯盟雇員簽賭棒球比賽，或者向其他運動的違法組頭下注。

水原一平背景

水原一平的父親是一名廚師，1991年當時水原年僅7歲，全家就搬到了洛杉磯，以便父親可以在那裡工作。水原一平從小就熱愛運動，他於2007年畢業於加州大學河濱分校，生涯曾在波士頓紅襪隊擔任岡島秀樹的翻譯，也曾在日職北海道日本火腿鬥士隊擔任翻譯，當大谷翔平2017年離開火腿挑戰大聯盟時，天使隊聘請他擔任大谷的私人翻譯，如今卻傳出簽賭消息，也震撼全球棒球界。

▲大谷翔平與翻譯水原一平的關係很好，卻因偷大谷資金從事賭博，遭到道奇隊開除。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平與翻譯水原一平的關係很好，卻因偷大谷資金從事賭博，遭到道奇隊開除。（圖／美聯社／達志影像）
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