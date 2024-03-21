阿沁嫩妻崩潰！「暴瘦至31公斤」深夜送急診 被爆染毒厭食症復發
前F.I.R.飛兒樂團成員阿沁（黃漢青）和愛妻花花（李汶靜）結婚10年，13日花花被警方在家中搜到大麻遭逮，她在鏡頭前哽咽坦承吸毒，「我會好好面對我的錯誤，也希望未來的身心狀況可以越來越健康，不要再去依賴這些不好的東西」，強調此事與丈夫無關。事隔一周，昨（20）日花花被目擊前往急診室就醫，等待病房準備住院。
記者薛羽彤／綜合報導
據《自由時報》報導，吸毒事件爆發後，花花陷入低潮，不僅情緒不穩，還失眠加上厭食症復發，1週內暴瘦4、5公斤，被身心科醫生建議轉診到大醫院並且「立刻住院」，因此昨晚才會先掛急診等待病房，隨後阿沁也趕至醫院陪伴，花花在打針之後，終於可以暫時沉睡。阿沁表示花花是因為失眠非常嚴重，以為大麻能夠幫助睡眠，所以偶爾少量吸食，但網友的負面留言直指她吸毒，導致花花失眠更加嚴重、厭食症復發。
事實上，花花去年因厭食症，一度瘦到體重僅剩29公斤，經過一段時間休養後，體重好不容易上升，沒想到因為吸毒事件，讓她厭食症復發，健康狀況亮紅燈，體重又低至31公斤。花花被逮後，阿沁主動到警局驗毒，確認未涉及不法物品。有網友認為阿沁早就知情花花染毒一事，質疑他為何沒有阻止或告發，阿沁心平氣和地回覆「與你無關吧，無須跟您報告」。
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