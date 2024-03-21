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阿沁嫩妻崩潰！「暴瘦至31公斤」深夜送急診　被爆染毒厭食症復發

▲阿沁嫩妻花花因厭食症瘦到皮包骨，日前被抓到吸毒她身心崩潰「暴瘦至31公斤」，昨日被目擊到急診室就醫。（圖／花花IG）
▲阿沁嫩妻花花因厭食症瘦到皮包骨，日前被抓到吸毒她身心崩潰「暴瘦至31公斤」，昨日被目擊到急診室就醫。（圖／花花IG）

記者薛羽彤／綜合報導

前F.I.R.飛兒樂團成員阿沁（黃漢青）和愛妻花花（李汶靜）結婚10年，13日花花被警方在家中搜到大麻遭逮，她在鏡頭前哽咽坦承吸毒，「我會好好面對我的錯誤，也希望未來的身心狀況可以越來越健康，不要再去依賴這些不好的東西」，強調此事與丈夫無關。事隔一周，昨（20）日花花被目擊前往急診室就醫，等待病房準備住院。

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▲花花因厭食症瘦到皮包骨。（圖／花花IG）
▲▼花花因罹患厭食症瘦到皮包骨。（圖／花花IG）
▲花花因厭食症瘦到皮包骨。（圖／花花IG）
 
據《自由時報》報導，吸毒事件爆發後，花花陷入低潮，不僅情緒不穩，還失眠加上厭食症復發，1週內暴瘦4、5公斤，被身心科醫生建議轉診到大醫院並且「立刻住院」，因此昨晚才會先掛急診等待病房，隨後阿沁也趕至醫院陪伴，花花在打針之後，終於可以暫時沉睡。阿沁表示花花是因為失眠非常嚴重，以為大麻能夠幫助睡眠，所以偶爾少量吸食，但網友的負面留言直指她吸毒，導致花花失眠更加嚴重、厭食症復發。

▲阿沁與妻子花花豪砸6000萬元在台北市大安區買的新家，結果住不到半年，新家淪為毒窟，讓人相當震驚。（圖／G-Zing提供）
▲花花昨日深夜送急診，阿沁（右）趕往醫院照顧。（圖／G-Zing提供）
事實上，花花去年因厭食症，一度瘦到體重僅剩29公斤，經過一段時間休養後，體重好不容易上升，沒想到因為吸毒事件，讓她厭食症復發，健康狀況亮紅燈，體重又低至31公斤。花花被逮後，阿沁主動到警局驗毒，確認未涉及不法物品。有網友認為阿沁早就知情花花染毒一事，質疑他為何沒有阻止或告發，阿沁心平氣和地回覆「與你無關吧，無須跟您報告」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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