水原一平辯稱不知運動賭博是違法！自曝大谷翔平也曾對此感到不滿
大谷翔平翻譯水原一平因涉嫌竊取「老闆」大谷翔平的資金，並且高達450萬元以上，約台幣1.4億，他日前接受美國媒體《ESPN》坦承犯行，但一開始他透露大谷翔平知情，「不知道賭博是違法」，自曝大谷不開心，要幫他償還債務，但沒想到水原一平隔天又「反悔」，這也失去對大谷的信任，隨著大谷公開結婚，妻子的喜訊，兩人關係也生變，最後道奇隊還是選擇解僱他。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平是在北海道火隊鬥士隊相識，2017年，大谷選擇到天使隊發展，水原一平不但要幫大谷處理大小事，壓力也很大，或許是因為這樣的原因，讓他沈迷於賭博世界，而且他不但棒球、籃球還有足球都賭，自己透露「賭博成癮」。
美國媒體《ESPN》報導，水原一平是跟南加州的一家運動博弈公司有債務往來，並且他積欠高達1.4億台幣的金額。大谷還願意幫好友償還，但水原不希望大谷跟這件事情有牽扯。
水原一平不但要負責大谷翔平的翻譯工作，因為山本由伸加入，他也會負責相關翻譯事務，但基本上他還是以大谷翔平的專屬翻譯受到好評，沒想到私底下，大谷翔平的親密戰友成為「大野狼」。
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