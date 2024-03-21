名家論壇》黃創夏／找不到自己方向的朝野立委

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因為這樣的政黨就像是昏頭轉向的賽馬，出閘之後，不知道自己是什麼；也不曉得自己該做什麼，不該做什麼；甚至連自己該走什麼路，該往哪個方向都搞不清楚。
問題是，找不到跑道的賽馬即使跑得精疲力盡，最後也跑不到終點，只會找來更多的麻煩，製造更多的問題。
這樣的狀況在一個政黨發生也是很大的不幸了，如果不論朝野的主要政黨都像是找不到跑到的賽馬，就要擔心是否真的會有隨時可能發生混亂的大不幸。
從2月1日新立法院開議至今，三黨立委吵吵鬧鬧，都忘了「人民的眼睛是雪亮的」基本常識，接連兩個民調都發現，國民黨和民眾黨不但沒有因為展現戰鬥力而加分，反而負評升高，民進黨雖然負評比國民黨和民眾黨少一點，有些綠營人士還因此沾沾自喜，但其實和其他兩黨的差距也都在誤差範圍附近！
毫無疑義，新科立委上任之後，這段日子一直不安寧，吵吵鬧鬧，不過必須很直白地說，這些紛擾根本成不上是「風暴」，別說是「茶壺裡的風暴」，其實連「茶杯裡的風暴」都稱不上，只是不成熟的鬧劇。
然而，在這樣的不成熟當中，民進黨並沒有得到好處，雖然藍、白兩在野黨演出飽受譏諷，像是衝動莽撞的少年，但民進黨立委習於膝蓋式反應，一再展現出老氣橫秋的驕態，其實也已經是將話語發動權和議題，主動全都提前放棄主場給了在野黨，而且這樣的結構，至少還有900天以上，不可能改變。
這樣的窘態是在1月13日到5月20日這段憲法莫名其妙設計出的空窗期當中，代表新民意的第11屆立委已經上任，而且113名立委有54名是新科立委，他們急著表現，但面對的卻是5月20日就必須全部總辭、目前只有例行事務的看守內閣，急於表現的新科立委，碰到數饅頭度日的行政權，除了小打小鬧，根本無用武之地。
而且因為賴清德和蔡英文又是同一政黨傳承，和過往的陳水扁換成馬英九，馬英九換成蔡英文的那段期間不同，當時是政黨輪替，因此在這段空窗期當中，新的內閣布局才是政壇主軸，不像如今賴清德必須充分尊重蔡英文還有的法定任期，也不便提前間內閣改組話題太早浮出水面。
因此立法院只能「蝸牛角上爭何事」？
特別是在野黨，因為飢渴太久了，就算地盤小、話題碎，只要有的鬧、只要有的吵，他們那種類似幼稚園兒童的花樣都要用力的爭吵下去、而且像是在逛夜市射氣球一般，飛鏢亂射，根本沒有任何整體戰略和戰術規劃！
可是，民進黨在這樣的亂局當中，卻只有膝蓋式的反射動作，對於藍白小朋友猶如莽撞衝動少年的行為，充滿不屑，這是無可厚非，但因此也失去對於現狀結構的警覺和對岸制衡的主動權。
民進黨需要從最壞情況設想，不管是否譏諷民眾黨是「小藍」？只要進入朝野對決就是「62比51」，在立法院票決永遠就是弱勢，而且就算要提起覆議，對不起，二分之一的門檻，不是再度造成行政院丟臉吞下，就是行政院長總辭的政治不穩定！
而且再怎麼抨擊國民黨和民眾黨，直到下一次選舉是2026年11月底，距離現在還有32個月，900多天的日子裡，行政院根本沒辦法幹正經事。
對應之道只有「出擊是最好的反制」，當年不論是在台北市或是少數總統，陳水扁有一招「你敢要，我就給」，正面逼迫國民黨的優勢票數反而不敢輕舉妄動。
例如，關於陸配入籍，就應該丟出《國籍法》以「公平對抗公平」、對於台商在陸不在籍投票，就要求夏立言去和宋濤說明和協商、對於「監委行為法」就反制廢監院和考試院。
反正國民黨那些莽撞搶聲量的新科立委，只是想吵鬧，那就鬧更大，鬧到國民黨在海峽兩岸不是人，到時候，國民黨的那些大人們就知道引火上身，才會出來管教好自己的那些盲動兒！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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