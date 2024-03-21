明天開搶1.4折券！高空無邊際泳池飯店史上最超值 寒暑假也能用
承億酒店新科為五星級飯店，今年更是將服務升級，將俱樂部會員延伸到遊艇會員，打造私家遊艇推出「一帶一路，奢華與浪漫不只在陸上」計劃將攻頂旅遊市場，為搶春季國旅商機，承億酒店於3月22日~3月31日同步高雄巨蛋春季旅展，祭出五星優惠商品於線上旅展販售，「五星級住宿券」套票買五送一，每晚只要4,999元，等於以近1.4折優惠價入住，另有餐券優惠。此次線上旅展自3月22日起，限時10天於承億酒店官方網站（點此）開賣。捷絲旅臺大尊賢館則是即日起推出「臺大·繆思旅」兒童節限定一泊二食住房專案，兩人入住送一位12歲以下兒童免費，還送「兒童節快樂分享餐」。
記者葉盛耀/綜合報導
位於亞灣區高雄承億酒店連結港都最具城市閱讀力的文創酒店，擁有全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池，提供208間多樣化景觀客房，每間房間皆可欣賞高雄市景及港灣夕陽景色，客房內選品更是國際與在地兼具，設有高級質感備品新一代Dyson吹風機及小美犀智慧音箱外，承億酒店也秉持著傳遞台式匠人精神的使命，支持在地文化品牌於客房中選用超過70年歷史品牌的「大春煉皂」及傳承老師傅古法工藝精神的「茶籽堂」為沐浴備品。
此次春季盛事年度線上旅展推出「五星級住宿券套票」，平日入住每晚4,999元起，承億集團品牌長簡巧珊表示：「為了回饋喜愛承億酒店的旅客，也因應旅客喜歡在旅展找優惠，推出有史以來年度最超值的住房優惠，本次2024線上旅展的住宿券都可使用在寒暑假！」
承億酒店也推出優惠餐券，「貳陸日全食美食遨遊券」套票午餐券每套9,680元，持券可享貳陸日全食餐廳”平日半自助午餐”主餐乙客，購買十張套票再加碼送兩張。另有推出「日全食下午茶券」可平假日使用，每套享買十張在加碼送三張只要8,250元，最低折扣近7.5折優惠。貳陸日全食位於承億酒店26F，除了提供早餐，亦於午、晚餐時段提供半自助式餐飲服務，結合無國界美饌及嚴選當季食材展現主廚精緻美學料理。承億酒店今年首次於春季舉辦線上旅展，活動共10天將於2024年3月22日~2024年3月31日開跑，旅客可至承億酒店官網搶購。
另外，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅臺大尊賢館即日起至4月30日止推出「臺大‧繆思旅」兒童節限定一泊二食住房專案，兩人入住送一位12歲以下兒童免費，還有「兒童節快樂分享餐」，優惠住房專案以兩大一小入住精緻客房為例，平均每人每晚只要1,266元起，官網訂房加購高鐵車票享全台8折優惠。