水原一平：「都是我的錯！」跟大谷翔平無關 開幕戰後向全隊道歉
大谷翔平翻譯水原一平今（21）日正式被洛杉磯道奇隊解僱，原因是他疑似竊取大量資金，企圖償還自己所積欠的大筆賭債，而水原一平在昨日賽後已經跟全隊球員「道歉」，他表示，「都是我的過錯，跟大谷翔平無關，我有賭博成癮的狀況」，而道奇隊也坦承他已經離隊，目前不針對相關言論發言。據了解，水原已經確定離隊，並且接受美國政府調查。
記者吳政紘/綜合報導
這起事件讓不少球迷十分震撼，美國媒體在日前就獨家取得水原一平的自白，其中他表示：「大谷知道後很不開心」，但因為好友闖禍，大谷竟然願意幫他償還債務，不過水原一平私底下的行為，已經觸法，並且也影響兩人關係。
隨著道奇隊「有意」公開大谷翔平結婚、妻子為田中真美子的消息，水原一平原本跟大谷很近的距離，似乎多了一些障礙，雖然兩人還是在球場閒談，但事情已經造成。
水原一平是在2013年加入火腿隊行列，原本他曾任紅襪隊岡島秀樹的翻譯，他跟大谷兩人在2017年後赴美，去年大谷簽下10年7億美元大約，他也在場見證，是被認為「大谷最信賴的人」。
針對大谷翔平後續翻譯的狀況，目前可能會先由山本由伸的翻譯園田芳大負責協助，也要看大谷翔平的經紀公司，是否可以派人緊急幫忙。
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