天氣預報／冷氣團掰掰！「週末飆35度」熱翻 下週鋒面雨掃2地區
今（21）日清晨，因大陸冷氣團影響，北部、東半部不少地區都出現攝氏10度以下低溫，其中桃園大溪的攝氏8.9度最低，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，上午開始冷氣團減弱，各地氣溫將一路回升，週末中南部更有機會出現攝氏35度的高溫，下波轉雨降溫時間落在下週二（3/26）。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天天氣受到「大陸高壓」影響，各地晴朗穩定，白天舒適、早晚較冷、日夜溫差大，各地區平地氣溫分佈上，北部攝氏9至24度，中部攝氏13至28度，南部攝氏13至29度，東部攝氏9至25度。
吳德榮說明，明（22）日至下週一（3/25），各地都是晴時多雲的好忝氣，氣溫逐日回暖，白天「暖熱如夏」，中央氣象署預報員曾昭誠提及，，北台灣除了白天高溫上看攝氏25度外，早晚的低溫也會突破攝氏20度。
週末兩天各地都有攝氏30度以上氣溫的機會，吳德榮指出，尤其從週六（2/23）開始，中南部、局部高溫將逼近攝氏35度、東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部和金門、馬祖容易起霧。
吳德榮提醒，下週二將有微弱鋒面快速通過，北部、東半部轉有局部短暫雨，天氣也會轉涼，但對中南部影響小。下週三（2/27）鋒面馬上東移，天氣又會好轉，氣溫漸升，屆時東半部偶有局部短暫雨的機率。