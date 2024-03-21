林書豪被捲入「禁藥」爭議！深夜發文引用聖經：不放棄做美好的事

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林書豪是虔誠基督徒，發生這次事件後他低調沒有回應，但今天深夜於IG發文抒發心情，引用的是美國知名牧師、也是作家Joyce Meyer的話，文中提到會繼續善良對待身邊的人，並且「在困難時期做正確的事」。
林書豪19日傳出因為到診所治療足底筋膜炎，使用「靜脈雷射」治療，沒想到誤觸禁藥規定，球團已經承認是「醫療疏失」。根據PLG聯盟表示，林書豪將因此被禁賽5場、罰款15萬。
林書豪IG現實動態全文
「不要放棄做美好的事，只要不灰心，時候到了就有收成。」——加拉太書6:9
我們對神的順服不能基於我們的環境，因為我們所處的環境並不總是令人愉快的。我決定，當我經歷困難的時候，我會繼續出現。這意味著我會繼續做如果沒有麻煩的話我會做的事情。我信守承諾，像往常一樣花時間與上帝在一起，並實踐繼續對周圍的人表現善良和友好。
這簡單嗎？不，這並不容易。如果我們願意的話，做正確的事總是更容易，但我們要感謝並…隨時讚美主…（詩篇 34:1）。此外，我們要始終繼續服從祂。
在困難時做對的事總是能助長我們在基督徒品格。耶穌常常這樣做，我們被呼召要變成祂的形象，讓祂在凡事上成為我們的榜樣。如果您現在正在經歷困難，請繼續出現並做正確的事情。假以時日，你的麻煩就會過去，你就會戰勝敵人。
每日禱告：天父，幫助我在祢裡面堅強無論我的感受如何或我的情況如何，都要繼續表現出來並做正確的事情。謝謝。
（Joyce Meyer）