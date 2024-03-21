持槍搶北市延吉街銀樓逃逸！還毆傷老闆父子 欠債男落網了
昨（20）日晚間7時許，北市松山區延吉街一家銀樓驚傳搶案，65歲李男持改造手槍進入銀樓行搶，甚至毆傷老闆父子。警方獲報後，2小時後在光復南路巷弄查獲李男，並起獲改造手槍1把與剛換下的血衣，訊後依加重強盜未遂、槍砲等罪嫌送辦。
社會組／綜合報導
警方調查，李男進入店家佯裝購物，85歲黃男與55歲兒子拿出一批價值約10萬元的金飾，李男突然亮槍行搶，隨即奪門而出，父子檔見狀後上前追攔，在延吉街上與李男拉扯扭打。李男先是拿出手機敲擊黃男頭部，接著又拿出改造手槍恫嚇，持槍柄攻擊黃兒，兩人纏鬥一番後，李男掙脫逃跑，現場遺留1只彈匣及7枚子彈，好在金飾已被父子檔奪回來了。
銀樓老闆父子檔因與搶匪追逐扭打雙雙掛彩，警方接獲報案後，優先將兩人送醫救治，黃父傷勢較輕微，僅四肢擦挫傷、頭部瘀血；兒子則頭部有撕裂傷需縫合，意識清楚、皆無生命危險。經調閱監視器，鎖定李男行蹤，2小時後在光復南路17巷一輛汽車內逮獲李男。
據了解，李男有竊盜、強盜、搶奪、槍砲等前科，家住新北市土城區，卻不常返家，落網後坦承犯行，供稱沈迷賭博積欠200萬債務，因無力償還才會鋌而走險，且被逼債不敢回家，向友人借來車子，長期睡在車上。至於槍枝從何而來，李男則交代不清，警方正在追查當中，並將改造槍彈送刑事局勘驗有無殺傷力，全案訊後依加重強盜未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。