一年多換兩任！越南國家主席落馬　專家懷疑政治鬥爭

越南史上最年輕國家主席武文賞（Võ Văn Thưởng）去年以52歲之齡上任，然而不到一年便被換掉，越南一年多內換兩任國家主席，遭專家質疑是政治鬥爭白熱化的結果。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，武文賞被普遍視為越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）親信，更是阮富仲原本屬意的接班人，如今卻成為越南歷史上在位最短的國家主席。至於罷免原因是武文賞違反黨規，「對公眾輿論產生負面影響，影響黨、國家和他個人的聲譽」，越共中央一致同意武文賞辭去政治局委員、中央委員、國家主席、國防安全委員會主席等職務，但越共中央檢查委員會並未說明違規內容。
再上一任的國家主席阮春福去年自請退休，並為新冠疫情期間一連串貪腐案負起政治責任。至於武文賞被逼下台的原因，學者認為和政治鬥爭脫不了關係。
越南經濟與戰略研究中心研究員阮克江表示，「你正試圖根除腐敗，但卻有更多貪腐官員，甚至更高層的都被調查與受牽連。」他說：「因為經濟成長對黨的績效正當性是最重要的，如果他們不能讓經濟成長有更好的表現，就會普遍失去支持。」
法國國防部出資的軍事學校戰略研究所（IRSEM）分析師德特雷格洛德（Benoit de Treglode）則認為，「這不只是反腐敗運動，這是一場政治清算……我們可以從武文賞看到阮富仲」。另外，他分析阮富仲的健康狀況正在惡化，武文賞請辭是黨內菁英更迭之前內鬥的一部分，同時是接班人競爭的前奏。