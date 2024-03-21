被30間公司拒絕！川普籌不出145億保證金 籲粉絲「捐款動起來」
美國前總統川普（Donald Trump），上月因金融詐欺遭紐約法官判罰鉅款，必須支付保證金，才能在提出上訴期間，讓法院暫緩執行判決。不過保證金加上利息，共需支付約4.54億美元（折合新台幣約145億元），由於找不到擔保公司願意幫忙，川普被沒收資產的可能性越來越高。川普的競選團隊20日以簡訊呼籲大批支持者捐款，好讓對川普發起指控的紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James），無法將手伸向川普的資產。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，川普的律師團透露，已被30家擔保公司拒絕提供保證金，因為金額過於龐大，已向法院聲明無力籌措全額費用，川普的競選團隊以簡訊呼籲支持者，每個人可捐款20.24美元至3300美元不等，幫助川普度過難關，更指控詹姆斯意圖奪取川普的財產，只為了有利拜登連任：「呼籲100萬支持川普的愛國者參與，停止針對川普總統的政治迫害！」
報導指出，面對被一堆擔保公司拒絕的窘境，川普要麼自掏腰包，要麼就是設法籌到保證金以避免政府被沒收資產。
目前尚不清楚川普是否可以用支持者的捐款來支付法律相關費用，畢竟聯邦法律禁止將競選資金用於個人開支，儘管川普聲稱他的法律辯護行動與競選息息相關。