司法院秘書長答詢狂跳針！黃國昌被激怒 嗆：這麼簡單都無法回答
民眾黨立委黃國昌日前質詢，向司法院秘書長吳三龍公開檢舉，高等法院前行政庭長洪于智涉嫌施壓承審法官，要求對方上簽「自請迴避」，高等法院對此發聲明澄清「純屬誤會」。黃國昌今（21）日再問此事，但吳三龍認為這是司法院職權，會本於職權處理。黃國昌問處理要多久？但吳三龍就兩句「本於職權處理」、「會加以釐清」，連主席、國民黨召委吳宗憲都聽不下去。
記者何哲欣／台北報導
黃國昌在月初質詢時秀出一張投影片，內容為涉及TDR金融案件、不法獲利高達4.9億元的金融犯罪涉案者「鍾文智」，在2023年3月期間，疑似購買數家媒體公關，極力宣稱此為「司法TDR冤案」。他也公開檢舉，高院前行政庭長洪于智涉嫌施壓承審法官，要求對方自請迴避。高院隨即發新聞稿說，「純屬誤會，本院前行政庭長並無黃委員所指施壓情事，爰予澄清。」
黃國昌問吳三龍，哪裡有誤會？是否有施壓情形？吳三龍說，這個相關的權利義務，會來釐清。黃國昌問要多久才能調查清楚？吳三龍開始跳針，司法院有一套自己的運作模式，且這涉及院際問題。
黃國昌說，他質詢沒有針對個案，只是針對施壓，這是大家都可以監督的事情。吳三龍說，願意接受外界檢驗，但立委質詢此事，會涉及院際的問題。黃國昌問那到底調查要多久？吳說，這不是數學題。
吳三龍就這幾句台詞狂跳針，黃國昌只好找吳宗憲求助。吳宗憲也說，這跟各案無關，為什麼不能回答？吳三龍還是跳針。吳宗憲說，那就可以得到結論，司法院不願回答。但吳三龍說，不能這樣下結論。
因雙方僵持不下，吳宗憲最後要求，司法院會後再跟黃國昌說明清楚，以免佔用其他立委質詢時間。