我家牛排、貴族世家地位動搖了！對手399元飽到吐　老饕改吃這間

今起回溫變暖！7-11咖啡買2送2、拿鐵買2送1　濃美式買7送7可寄杯

▲LINE禮物電子票券，限時7-11咖啡7折優惠可寄杯，而7-11門市則有特大杯美式買2送2、拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
▲LINE禮物電子票券，限時7-11咖啡7折優惠可寄杯，而7-11門市則有特大杯美式買2送2、拿鐵買2送1。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（21）日清晨跟冷氣團說掰掰！白天回暖後到週末都是晴朗好天氣，正是野餐、出遊的好時機，各大超商也推出咖啡優惠，LINE禮物電子票券，限時7-11咖啡7折優惠可寄杯，而7-11門市則有特大杯美式買2送2、拿鐵買2送1，行動隨時取則有濃萃美式買7送7、濃萃拿鐵買7送3「可寄杯」優惠；萊爾富超商抹茶拿鐵買7送3，寄杯美式／拿鐵同品項買43送27杯。

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🟡LINE禮物
Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用

◾濃萃美式冰咖啡5杯175元，7折（原價50元、特價35元）🔎點此購買
◾大杯濃萃美式熱咖啡，7折（原價50元、特價35元）🔎點此購買
◾大杯濃萃拿鐵冰咖啡，7折（原價60元、特價42元）🔎點此購買
◾大杯濃萃拿鐵熱咖啡，7折（原價60元、特價42元）🔎點此購買
◾特大杯冰純奶茶，7折（原價50元、特價35元）🔎點此購買
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▲LINE禮物有7-11咖啡7折電子票券，可送禮或自用。（圖／手機截圖）
▲LINE禮物有7-11咖啡7折電子票券，可送禮或自用。（圖／手機截圖）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜3月20日至3月24日
◾特大杯美式買2送2，5.1折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵咖啡買2送1，6.8折（原價70元、特價47元）
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價17元）

會員購買指定CITY系列飲品/飲料/冰品/啤酒/零食/糖果/冷凍品/健美機能/寵物食品 ，每滿222元折22元；或滿999元折110元。加碼指定商品結帳金額滿999元送好禮3選1兌換券1張，可選「綠璽牧場永續動福平飼蛋6入」、「舒潔棉柔抽取式衛生紙1串」、「2個三麗鷗系列櫻花環保袋」

▲7-11限時四天，特大杯美式買2送1、拿鐵買2送1。（圖／7-11提供）
▲7-11限時四天，特大杯美式買2送2、拿鐵買2送1。（圖／7-11提供）
▲7-11限時四天，水果茶、英式紅茶買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11限時四天，水果茶、英式紅茶買2送2。（圖／7-11提供）
📍門市｜每周五六日（4月2日止）
◾大杯西西里風檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾特大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元
氮氣咖啡限定門市販售：門市查詢點此連結

▲7-11氮氣咖啡門市購買氮氣咖啡，即可享全品項同價位加1元多1件。（圖／7-111提供）
▲7-11氮氣咖啡門市購買氮氣咖啡，即可享全品項同價位加1元多1件。（圖／7-111提供）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至4月2日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲萊爾富指定咖啡第二杯10元優惠。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富指定咖啡第二杯10元優惠。（圖／萊爾富提供）
📍APP｜即起至4月2日
◾大杯美式買43送27，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵買43送27，7.9折（原價55元、特價34元）

▲萊爾富咖啡買43送27杯。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富咖啡買43送27杯。（圖／萊爾富提供）
🟡OK超商
📍門市｜即起至3月27日
◾黑糖醇奶茶，76折，原價65元、特價49元

📍門市｜即起至4月3日
◾門市購買高鐵票券，立即享大杯美式買1送1，5折，原價45元、特價23元

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