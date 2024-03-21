水原一平涉簽賭慘遭道奇開除！大谷翔平後續翻譯人選可能是他

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不過大谷翔平在大聯盟打了6個賽季，即使是看比賽的錄影帶，也經常能看到他和其他隊友交流時，不用翻譯在身旁，大谷的英文能力也有一定水準，而如今在緊急情況下，隊友山本由伸的御用翻譯園田芳大，很有可能也兼任大谷的翻譯。
園田芳大來頭並不小，他出生於日本熊本縣，小學時曾打過棒球，之後就轉項專攻柔道，比柔道一直到大學畢業。不僅如此，園田在大學期間，還在86公斤級中，排名在日本關西地區第3名，算是一名柔道高手，他不但可以擔任山本由伸的翻譯，也是一名稱職的保鑣。
而今年僅會以打者身分出賽的大谷翔平，的確不會在比賽當中，有太多機會需要請到翻譯，也因此有可能園田芳大將先接任大谷的翻譯一段時間，等待大谷後續尋覓合適人選。
此外，過去接受媒體報導時，道奇隊總教練Dave Roberts就對大谷的英語能力感到驚訝，他表示：「大谷翔平的英文能力比表面上看起來還要好，他很積極地與隊友溝通，因為他既是投手且是打者，而且是日本球員，可能會偏向個人主義。但是在與大谷共度的短暫時間裡，發現他對於球隊會議充滿興趣，會想盡辦法替團隊做出貢獻。」
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