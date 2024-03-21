我家牛排、貴族世家地位動搖了！對手399元飽到吐　老饕改吃這間

水原一平偷錢賭博！大谷翔平「開玩笑變成神預言」　影片挖出傻眼

▲水原一平（左）被認為大谷翔平（右）最信賴的夥伴，沒想到卻爆出竊取大谷資金簽賭案，讓棒球迷為之心碎。（圖／美聯社／達志影像）
▲水原一平（左）被認為大谷翔平（右）最信賴的夥伴，沒想到卻爆出竊取大谷資金簽賭案，讓棒球迷為之心碎。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的隨行翻譯「水原一平」，遭到外媒踢爆，竊取大谷翔平數百萬美元資金來進行非法賭博，目前遭到道奇隊解僱，消息震撼棒球圈。然而，有網友翻出在2月時，大谷翔平出席道奇球迷會時，被問到一題「你與水原一平的真實關係」，沒想到大谷當時的回答本來只是開玩笑，如今看來卻變成神預言，引發球迷討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平開玩笑變成神預言！兩人友情生變

洛杉磯道奇在2月4日舉辦球迷會，大谷翔平當時和翻譯水原一平一同出席，然而在問答的環節當中，被問到「你跟水原一平的關係到底為何？」大谷翔平則面帶微笑地說：「我們只是業務上的關係，我們連朋友都不是」隨後就笑了出來，而當水原一平翻譯之後，全場也跟著哄堂大笑。

當時候道奇隊官方X甚至也引用了該片段，直呼「大谷翔平真的很有幽默感」，沒想到昔日這段影片看來令人感慨，與大谷翔平友好的翻譯水原一平竟然被爆料「偷錢簽賭」，根據美國媒體《洛杉磯時報》報導，大谷翔平可能損失超過450萬美元，約台幣1億4296萬，目前水原一平也已經遭到道奇隊開除，大谷翔平也對此感到不開心。

大谷翔平官宣愛妻照片也有水原一平！犯賭癮釀成大錯

事實上，大谷翔平與水原一平的好感情棒球界人人皆知，水原一平除了是大谷的翻譯之外，兩人在私生活也頗有接觸，像是大谷剛到美國還沒有駕照時，水原一平就擔任他的司機，甚至在訓練時，水原也會陪同大谷一起，曾經在全壘打大賽當中擔任蹲捕任務，也因為如此，水原一平的人氣在棒球界還真小有名氣。

除此之外，大谷翔平日前在官宣自己愛妻是「田中真美子」時，發出的照片，也可以看到左邊就是水原一平和妻子，兩人的關係可見非常的親密，如今友情破碎，讓不少球迷對水原一平感到失望「我無法理解為何水原會這樣子」、「大谷一定是最失望的人....自己如此相信的朋友這樣對待自己」、「完全不敢相信水原會做這種事」。

▲水原一平涉及簽賭遭到道奇開除，大谷翔平後續翻譯人選可能將由山本由伸的翻譯園田芳大(右1)暫時接任。（圖／翻攝自大谷翔平IG)
▲水原一平涉及簽賭遭到道奇隊開除，大谷翔平官宣愛妻時，照片中水原一平也在，顯見兩人的好交情。（圖／翻攝自大谷翔平IG)
水原一平年薪破千萬台幣！竊取大谷資金形象全毀

水原一平過去曾經在日本擔任過火腿隊的翻譯，後來受到大谷邀請到美國任職，2017年底他跟著大谷去到美國，並擔任天使隊的翻譯，直到大谷去年底簽下7億美元的合約加入洛杉磯道奇隊，水原也成了「最貴翻譯」，年薪大約45萬到50萬美元，一年有破千萬台幣的收入，沒想到簽賭事件爆發，資金來源又是竊取「最親密友人大谷」的錢財，讓水原一平的形象瞬間跌落谷底，球迷也替大谷憤恨不平。

▲大谷翔平被翻譯水原一平害慘，遭到竊取大量資金。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平被翻譯水原一平害慘，遭到竊取大量資金簽賭，兩人友情破碎。（圖／美聯社／達志影像）

MLB／水原一平真實面目曝光！偷大谷資金　年薪千萬因賭博遭開除

水原一平從大谷翔平手中竊取1億4296萬！承認自己「好賭成性」

水原一平賭債傳高達1.4億元！大谷翔平不知情　2021年就開始下注

水原一平辯稱不知運動賭博是違法！自曝大谷翔平也曾對此感到不滿

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞