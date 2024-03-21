水原一平偷錢賭博！大谷翔平「開玩笑變成神預言」　影片挖出傻眼

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洛杉磯道奇在2月4日舉辦球迷會，大谷翔平當時和翻譯水原一平一同出席，然而在問答的環節當中，被問到「你跟水原一平的關係到底為何？」大谷翔平則面帶微笑地說：「我們只是業務上的關係，我們連朋友都不是」隨後就笑了出來，而當水原一平翻譯之後，全場也跟著哄堂大笑。
當時候道奇隊官方X甚至也引用了該片段，直呼「大谷翔平真的很有幽默感」，沒想到昔日這段影片看來令人感慨，與大谷翔平友好的翻譯水原一平竟然被爆料「偷錢簽賭」，根據美國媒體《洛杉磯時報》報導，大谷翔平可能損失超過450萬美元，約台幣1億4296萬，目前水原一平也已經遭到道奇隊開除，大谷翔平也對此感到不開心。
大谷翔平官宣愛妻照片也有水原一平！犯賭癮釀成大錯
事實上，大谷翔平與水原一平的好感情棒球界人人皆知，水原一平除了是大谷的翻譯之外，兩人在私生活也頗有接觸，像是大谷剛到美國還沒有駕照時，水原一平就擔任他的司機，甚至在訓練時，水原也會陪同大谷一起，曾經在全壘打大賽當中擔任蹲捕任務，也因為如此，水原一平的人氣在棒球界還真小有名氣。
除此之外，大谷翔平日前在官宣自己愛妻是「田中真美子」時，發出的照片，也可以看到左邊就是水原一平和妻子，兩人的關係可見非常的親密，如今友情破碎，讓不少球迷對水原一平感到失望「我無法理解為何水原會這樣子」、「大谷一定是最失望的人....自己如此相信的朋友這樣對待自己」、「完全不敢相信水原會做這種事」。
水原一平年薪破千萬台幣！竊取大谷資金形象全毀
水原一平過去曾經在日本擔任過火腿隊的翻譯，後來受到大谷邀請到美國任職，2017年底他跟著大谷去到美國，並擔任天使隊的翻譯，直到大谷去年底簽下7億美元的合約加入洛杉磯道奇隊，水原也成了「最貴翻譯」，年薪大約45萬到50萬美元，一年有破千萬台幣的收入，沒想到簽賭事件爆發，資金來源又是竊取「最親密友人大谷」的錢財，讓水原一平的形象瞬間跌落谷底，球迷也替大谷憤恨不平。