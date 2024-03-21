柯建銘當年也要求馬英九「即問即答」 黃國昌打臉：執政就說違憲
立法院司法法制委員會今（21）日邀立法院秘書長周萬來就「總統至立法院進行國情報告及詢答模式之建議」進行專題報告。周萬來在報告中說，周在書面報告指出，美國、法國的國情咨文演說未採即時詢答方式，我國若採不同形式，有待立委共識；且若修法定期邀總統國情報告，若遇到國家緊急狀況時，恐怕會失去議程彈性。
記者何哲欣／台北報導
不過黃國昌今質詢說，2010年時任民進黨政策會執行長柯建銘受訪也提到，針對時任總統馬英九到立法院國情報告，柯建銘認為，總統到國會報告，必須要與立委雙向溝通、互動，能夠詢答才有意義，「要不然馬英九自己上電視向人民報告就好啦！」因此這部份黨內還要再做討論。但現在柯建銘卻說即問即答違憲。
黃國昌也提到，時任立委潘孟安當年也贊成即問即答，潘孟安後來擔任民進黨主席賴清德競選總統總幹事，潘孟安去年也說，賴清德當選赴立院國情報告沒問題，備詢與否會尊重朝野協商。希望賴清德能記得他的承諾。
周萬來接著說，是否要即問即答，以幕僚的立場上，未便表示意見。可由審查會或到大會，經各位委員斟酌審視考量，有行政上的配合，以立法院幕僚立場會全力配合。