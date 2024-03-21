高捷施工團隊進駐　小港林園線聯合辦公室動起來

高雄捷運小港林園線全長11.59公里，除銜接原有捷運紅線及岡山路竹延伸線外，並與捷運橘線、環狀輕軌及捷運黃線成為高雄市完整之軌道運輸路網，目前機電、土建及細部設計等工程團隊已陸續進駐聯合辦公室，蓄勢待發。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運工程局表示，小港林園線聯合辦公室為配合前期舉辦各說明會及周邊農業區發展工作坊等用途，先行於施工前開放使用；後期隨著小港林園線機電標及土建標工程完成發包，工程單位也陸續進駐辦公，希望透過聯合辦公室之設置，達到合署辦公討論協調之便利性與時效性。
捷運工程局指出，目前聯合辦公室已有新加坡科技、榮工工程及台灣世曦工程顧問公司等工程單位陸續入駐，相關重點會議亦利用聯合辦公室舉行，未來隨工程進度推動，進駐之工程人員也將適時調整增加，並預留當地里長及里民溝通討論的空間。
捷運局進一步表示，為配合當地需求，聯合辦公室也參與當地各項活動，例如林園區公所舉辦「2023點亮Linyuan迎新年」活動時，聯合辦公室配合外牆及綠地點綴美麗花燈，有別工程硬梆梆的印象；之後亦將持續與當地區公所及里長里民合作，成為民眾資訊交流及意見表達的溝通新據點，融入民眾的生活日常。
捷運小港林園線共設有7個車站，其中6個為地下車站，1個高架車站，預計民國119年完工。工程推動期間，聯合辦公室扮演在地居民與工程互動的角色，彰顯小港林園捷運對當地重要性，並適時展現捷運建設成果。