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陳宗彥疑受8次性招待！2：11彈劾不成立挨轟　監委不排除再彈劾

▲前行政院發言人陳宗彥遭控護航酒店業者，甚至接受8次性招待。（圖／資料照片）
▲前行政院發言人陳宗彥遭控護航酒店業者，甚至接受8次性招待。（圖／資料照片）

記者陳宜加／台北報導

總統當選人賴清德愛將、前行政院發言人陳宗彥遭控護航酒店業者，甚至接受8次性招待，監察院日前彈劾卻以2：11懸殊比數不成立，引發在野黨痛批功能不彰。監委郭文東昨（20）日澄清，台南地檢署還在調查中，應等待司法偵查結果出爐後，再提出彈劾，因此沒有贊成或反對，僅投廢票；但若南檢調查結果認定陳宗彥有違失行為，他支持二度彈劾。

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陳宗彥遭控護航酒店業者，甚至接受8次性招待，監察院2月20日審查彈劾案，結果卻以2比11懸殊比數判定不成立，遭在野黨砲轟監院功能不彰，「乾脆廢了！」該案調查監委王美玉、林國明、蘇麗瓊的調查報告本月19日通過，直接點出陳宗彥就是該案中的「陳董」。

王美玉解釋，該彈劾案的票數非常懸殊，因此才提出調查報告供社會大眾檢驗。她指出，監院沒有檢方的強制處分權，在監院調卷時，南檢以該案重啟調查為由，不提供陳宗彥的監聽譯文、行政簽結公文，所以南檢調查後，必須負責任說明。

王美玉說，陳宗彥沒有否認也沒有承認性招待，僅回應不記得，但陳宗彥「關切」業者工程的時間序，並透過line詢問「小芸有空嗎？」的時間序密接；對於彈劾案不成立，她尊重但遺憾，因此提供調查報告供社會大眾檢驗，也移請南檢併案調查。

根據《中時電子報》報導，投下不成立票的監委賴振昌說，彈劾案審查會時呈現的資料還不甚完備，該案也在司法調查中，不應該倉促彈劾；至於南檢調查結果出爐若指陳宗彥有違失，是否支持二度彈劾？他強調，一切仍要看具體調查結果，依個案來判斷。

監委郭文東也說，南檢還在調查有無不法性招待，應等一段時間，待司法調查結果出爐後，再提出彈劾，因此當下並沒有勾選贊成或反對，僅是投廢票。他強調，自己不認同「不等調查結果就彈劾」的程序，並不是贊同陳宗彥的行為，未來若南檢調查認定陳有違失行為，他會支持第二次彈劾。

監院過去也有二度彈劾的案例，監委高涌誠、林郁容2022年曾以「段宜康曲棍球案」對偵辦該案的檢察官陳隆翔二度彈劾，但監委首次彈劾後，職務法庭已判決「不受懲戒」，後來同一行為、二度彈劾的作法，遭法界人士詬病違反「一事不再理」原則。

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