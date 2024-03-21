大S否認離婚前送禮給具俊曄！汪小菲曬物流單 寄件人竟是他司機
大S與汪小菲撕破臉，互相指責對方動粗，對支付家用、房貸費用都有不同認知，而汪小菲對於積欠1.7億元不願回應，特意曬出一張2021年從台北寄件到韓國給具俊曄的物流單，指控前妻婚內出軌。對此，大S經紀人否認這是大S寄件給具俊曄的禮物。根據《NOWnews今日新聞》側面了解，該物品寄件人其實是汪小菲的藍姓司機，地址則是從S Hotel寄出，上面註明電話的收件人國碼+86是中國地區，與韓國不符，讓人一頭霧水。
記者江芷稜／綜合報導
汪小菲過去曾曬出2022年3月的刷卡購買清單，證明大S在離婚後入手一連串的名牌精品，大肆消費花他的錢，為自己的新婚儀式添購衣物。大S昨日坦承確實刷卡洩憤，原因是汪小菲積欠2600萬元人民幣的債務，離婚時同意她刷卡清償債務，這些看似衝動購物的清單，其實花的是自己賺來的辛苦錢，並否認買東西給具俊曄。
汪小菲再度反擊，秀出一張2021年8月14日的韓國物流單，收件人是具俊曄，宣稱大S與具俊曄離婚前早有聯繫，想要證實前妻婚內出軌，沒想到揭露越多證據越露出破綻，這些物品不是結婚儀式的名牌精品，而是刺青繪畫顏料，收件人電話填寫錯誤，最重要的寄件人也不是大S，而是受僱於汪小菲的藍姓司機，讓這項物品的真實性留下問號。
張蘭則在直播時透露該物品是刺青器材及顏料，價值22,620元，郵資1,124元，她指控大S離婚前早就跟具俊曄聯繫，還將這兩筆費用向汪小菲所屬的S Hotel請款。對此，大S經紀人向《NOWnews今日新聞》否認該用品是大S寄送給具俊曄的物品，不願再隨之起舞，不再回應相關問題。
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