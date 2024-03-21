同濟中學陷財務困境！教師不支薪苦撐　「好心人捐百萬」校長哭了

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校長高作屏、3名教師為了照顧學生、幫助學生完成學業，2年多來自願不領薪水，堅守教育崗位，苦撐學校運作，讓學生為之動容。
高作屏日前發表公開信指出，自今年2月到7月間，包含租金、水電及外聘教師的薪資，以及設備維護費用等，仍有200萬元的資金缺口，不得不向校友募款，希望外界能支持學校。
許多校友見狀後，也踴躍響應捐款，同濟中學昨天在臉書發文指出，上午收到一包郵局寄來的劃撥單，校長懷著感恩的心，記錄四處寄來的善心捐款。自從學校募款消息傳開，收過最小的捐款是100元，款項雖不多，但心意卻極重，但當天竟收到一筆高達100萬元的捐款。
同濟中學表示，100萬元的捐款日期是3月13日，意即新聞播出的隔天，這筆款項就匯出了，校長拿起這張劃撥單時，手不住地發抖，眼淚不自覺地直往下流。
寄款人的姓名寫的是「教育的同路人」，高作屏循劃撥單上留下的電話，懷著感恩激動的心情，打過去致意，接電話的是名教育界退休的長者，他聽出高作屏話語中一再壓抑哽咽的心情，爽朗地說，「收到就好！收到就好！我一直掛心學校到底收到了沒？別偷哭喔，謝謝你們幫我們為社會做好事！你們加油！」
高作屏詢問長者可否在學校網頁貼出劃撥單，因為「教育的同路人」對學校而言是巨大的鼓勵，同時也是非常重大的責任交託，長者回說，「好啊，但別告訴別人是我幹的喔！所有可以看出我是誰的訊息，請務必塗抹掉！」
高作屏說，學校在今年8月屆滿將面臨被接管，但還剩55名學生，財務缺口達200萬元，為了讓學生順利畢業，才對外募款，感謝各界幫忙，目前已募得款項。她和學校專任教師已2年多沒領薪水，只支薪給兼任教師，自願陪學生完成學業，強調大家都會堅守教育崗位，直至學校走入歷史。