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KID「帶著小鬼飛泰國還願」　夫妻2人情侶裝有亮點惹哭粉絲

▲KID與太太2人日前飛往泰國還願，2人身穿同款情侶裝，上面印有小鬼畫作中的角色圖案，惹哭不少粉絲。（圖／翻攝KID臉書）
▲KID與太太2人日前飛往泰國還願，2人身穿同款情侶裝，上面印有小鬼畫作中的角色圖案，惹哭不少粉絲。（圖／翻攝KID臉書）

記者張一笙／綜合報導

KID林柏昇2022年與太太登記結婚，隔年喜迎兒子木木，一家三口生活幸福。近日，夫妻2人低調飛到泰國還願，身上穿的衣服也十分講究。只見KID照片上傳IG後不到1天吸引超過3.5萬人按讚，不少粉絲看出細節後哭著留言：「是鬼哥！」、「想念鬼哥了！」原來，夫妻2人身上穿的是印有已故藝人小鬼黃鴻升畫作中的角色。

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▲KID（左）手持GoPro拍下與太太在泰國身穿小鬼設計的人物T恤。 （圖／翻攝自KID IG）
▲KID（左）手持GoPro拍下與太太在泰國身穿小鬼設計的人物T恤。 （圖／翻攝自KID IG）
照片中，KID夫妻2人都穿著小鬼的衣服，2人甜蜜入鏡，時而勾手、時而牽手，夫妻2人互動十分甜蜜。KID在IG上俏皮地寫下：「喔耶！完成了一趟完美泰國還願行！」並說自己頭一次來泰國只留在曼谷市區哪都沒去，雖然聽起來很無聊，但其實是一趟很放鬆的4天旅行。

▲吳宗憲（右）KID等人獻唱《天堂有多遠》。（圖／黃鴻升 Alien Huang YouTube）
▲吳宗憲（右）與KID（左）等人在小鬼音樂追思會上，一度哭到不能自己。（圖／黃鴻升 Alien Huang YouTube）
小鬼2020年猝逝後，KID在小鬼音樂追思會《地球上最浪漫的演唱會》上，與吳宗憲、坤達、陳漢典、庹宗康、張立東、柯有倫、竇智孔等人合唱追思歌曲〈天堂有多遠〉時，KID一度在台上哭到不能自己。如今，即便小鬼逝世3年，KID仍舊穿著印有小鬼的衣服前往泰國還願，可見KID至今仍十分緬懷與小鬼之間的好交情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
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