高雄遊覽車衝撞涵洞！車頭慘遭「削一半」　14人受傷、1人死亡

台塑南亞退休員工出遊撞涵洞釀1死14傷　肇事司機疑連開15小時

▲台塑南亞退休員工出遊返程撞涵洞，釀1死14傷，肇事司機竟連開15小時。（圖／翻攝畫面）
▲台塑南亞退休員工出遊返程撞涵洞，釀1死14傷，肇事司機竟連開15小時。（圖／翻攝畫面）

社會組／綜合報導

台塑南亞退休員工與社區長輩昨（20）日搭乘遊覽車前往阿里山一日遊，晚間返程行經高雄仁武區水管路高速公路下方涵洞時，疑因駕駛不熟路況、未注意限高，導致車輛衝撞涵洞，車頂慘被削毀，釀成1死14傷悲劇。事後，鄧姓駕駛被警方帶回調查偵訊，發現他竟開了將近15小時的車子，初步排除疲勞駕駛肇事，至於是否有超時工作，尚待進一步釐清。

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警方到場後，對56歲鄧姓駕駛實施酒測，並無酒駕情事，事後將他帶回偵訊，鄧男駕駛遊覽車已有25年經驗，他一度供稱對路況不熟，後又改稱想提前下切才誤闖機車道，因車高超過涵洞2米限高，導致自撞慘遭削頂，坐在司機上方座位的79歲周姓老翁頭部重創當場身亡。

據了解，此案為樂淘旅行社辦理的阿里山一日遊，該旅團共計27人，包含1位司機、1位領隊、25位乘客，全是高雄人，當日上午5點多出發，直到晚間8時許才回到高雄，鄧男開了將近15小時的車子，警方初步排除駕駛疲勞肇事，至於是否超時工作，仍有待相關單位調查認定，全案依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。公路局表示，今日將派員到公司查核，若有超時狀況，依照汽車運輸業管理規則可開罰9千至9萬元。


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