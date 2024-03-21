升息日圓卻貶破151！哈日族破涕為笑　換匯更便宜見0.2138元

不讓00939、00940專美於前　00919今年來上漲逾2成

▲觀察目前上市掛牌的18台股高息ETF今年來含息平均績效逾一成，不含息也有9%的漲幅，展現息利雙收的優勢，其中00919群益台灣精選高息ETF更是以20.5%表現最亮眼。（圖／NOWnews資料照片）
▲觀察目前上市掛牌的18台股高息ETF今年來含息平均績效逾一成，不含息也有9%的漲幅，展現息利雙收的優勢，其中00919群益台灣精選高息ETF更是以20.5%表現最亮眼。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

統一台灣高息動能（00939）與元大台灣價值高息ETF（00940）爆申購熱潮，甚至還傳出有人為此解定存、用房子貸款搶申購，讓ETF討論度大增，但00939掛牌上市遇到台股震盪，投資人也擔心配息ETF賺了股息卻賠了價差？觀察目前上市掛牌的18台股高息ETF今年來含息平均績效逾一成，不含息也有9%的漲幅，展現息利雙收的優勢，其中00919群益台灣精選高息ETF更是以20.5%表現最亮眼。

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市場法人表示，台股市場的存股領息風氣不減，也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一，除了適合長期投資外，也是存股領息的收益靠山，愛好高息的存股族投資人，可以多把握相關投資契機。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股高息ETF是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，特別受青睞。若再搭配本身的「收益平準金」機制，股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋。

台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。不過一樣是台股高息ETF，但選股邏輯的不同也會讓成份股各有千秋，之後表現出來的績效與息收將更是有很大的差異。

謝明志從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。台股在信心回籠之下，推升指數走高，企業獲利也將回到成長軌道，台股產業庫存逐漸恢復健康，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

00919日前發布公告，要將配息金額從0.61元調升到0.66元刷新台股ETF配息紀錄，讓網友一片叫好，預計60萬名投資人將能同步受惠。

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