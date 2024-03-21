3/23 Earth Hour！這些飯店將關燈1小時　環保房優惠「2488元起」

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「Earth Hour 地球關燈一小時」活動為世界自然基金會WWF於2007年在雪梨發起，已成為全球最大的國際環境保護運動，於每年3月份最後一個星期六的晚間8點30分，關閉不必要的電燈一小時，也藉此呼籲在全球氣氛變遷下，無論任何人都有改變世界的能力與責任。台灣主辦單位歐萊德於2011年起，逐年邀請名人、企業、政府機關、校園及各產業加入此活動計劃。
根據Earth Hour 關燈一小時官方網站公布，去年此活動成功串聯全台灣共節電15萬瓩，等於減少約76,350公斤的二氧化碳排放量，相當於約6,941棵20年大樹的吸碳量，創下歷年新紀錄。
今年在飯店部分，有相當多家都將響應，包含雲朗觀光集團旗下君品、雲品酒店與翰品酒店高雄，還有凱撒飯店集團與台中李方艾美等，預計3月23日當天於晚間8點30分會將非必要的電燈，像是飯店外牆燈飾或是招牌燈等，將關閉一小時，雲朗觀光集團更將關燈長達9小時。另外，也有不少業者即日起推出環保型住房專案，旅客可以優惠價格入住。
📍凱撒飯店連鎖
凱撒飯店連鎖推出環保主題住房專案，不提供一次性備品，包含入住台北凱撒連續兩晚、每晚3,250元起，每房贈送熊嗨星樂園兌換券及Drink Bar咖啡飲品抵用券；入住板橋凱撒連續兩晚、每晚4,500元，贈送自助式早餐及綠色旅人包；台北凱達每晚2,488元起，贈送星巴克咖啡服務飲品、國際旅客連住三晚再加贈一日票悠遊卡。
內湖凱旋則是推出四人房每晚4,038元起，贈送早餐、法國頂級浴鹽、精美紅酒(喝酒不開車)等；台北趣淘漫旅連續入住兩晚、每晚2,650元，贈送復古茄芷袋、環保餐具及馬克杯；台南趣淘漫旅每晚3,000元起，贈送早餐、曾文水庫門票及六大極限運動體驗。
📍雲朗觀光集團
旗下君品酒店、雲品溫泉酒店日月潭、翰品酒店新莊、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店台中、兆品酒店嘉義以及品文旅礁溪共八間飯店及台東紅葉谷綠能溫泉園區，響應全球一起關燈一小時，花蓮館更加碼延長關燈時數至隔天清晨，共計九個小時。
雲朗觀光集團旗下飯店FB粉絲專頁將於3月23日舉辦線上響應自拍上傳活動，民眾只要分享照片並號召朋友參與，互動留言就能抽台灣零碳永續美妝品牌O'right市價1,080元的「歐萊德咖啡因洗髮精」400ml，鼓勵網友一同上網關注永續響應抽好禮。
其中高雄翰品酒店還推出「低碳環保住房專案」，邀請旅客連住兩晚並自行攜帶個人盥洗用品，減少一次性消耗品的使用，就可享房價85折優惠。
📍台中李方艾美酒店
推出「艾地球住宿專案」住房優惠，即日起~6月30日的週日至週五，平日限定，精緻客房一大床優惠價4,699元，此為不含早餐與一次性備品特定專案。