以為是原神！《碧藍航線》團隊發表新作《藍色星原》 實機畫面曝
《碧藍航線》開發商「上海蠻啾網絡」，近日在 Bilibili 平台公開團隊開發中的新作品《藍色星原：旅謠》的實機畫面，長達10分鐘的影片中，讓不少玩家想起《原神》和《幻獸帕魯》的氛圍，進而掀起一陣討論。《藍色星原：旅謠》可能會在 PC、PS5、iOS、Android 等平台推出，詳細發行平台與發售時間尚未確認。
記者張志浩／綜合報導
從實機畫面看得出來，《藍色星原：旅謠》同樣主打日系二次元風格，在主要的開放世界「普羅米利亞」中，存在著許多奇特的生物與敵人，而玩家則擔任名為「星臨者」的身份探索世界。
《藍色星原：旅謠》角色組隊，則是採取同類遊戲經典的「3人一組可進行切換探索」，較特別的是，每個角色都可以搭配1隻被稱為「星寵」的奇幻生物「奇波」，每隻奇波擁有不同屬性，可以在探索地圖時發揮各種效果，而《藍色星原：旅謠》除了能孵化、培育和進化外，還有建造與採集元素，玩家能針對不同的星寵，進行採礦、種植、生火等工作。
包括開放世界、培育奇幻生物、經營建造等元素，許多玩家看完《藍色星原：旅謠》的畫面後，都不自覺想起《原神》和《幻獸帕魯》等兩大經典作品，並期待後續更多資訊公開。而台灣玩家近日也在臉書開設《藍色星原：旅謠》的討論社團，短時間已經突破1000人加入。