台版「熔爐」！大鞍國小校長涉性侵性騷29學生 監院糾正南投縣府
監察院今（21）日發新聞稿說，南投縣大鞍國小校長劉育成任教長達34年期間，涉性侵性騷多名女學生，經監委調查揭發多名資深教育人員知悉卻未依法通報處理，南投縣政府校園性平事件監督機制嚴重失靈，也未依權責要求劉育成停職接受調查，衍生干擾調查、意圖掩蓋事實及透過民代施壓等情事，處置顯有違失，監察院通過糾正南投縣政府，要求通盤檢討。
記者何哲欣／台北報導
監院說，南投縣竹山鎮大鞍國民小學校長劉育成於1989年起任教，自1993年至2023年間在南投縣4所國小服務，對10名學生之行為構成性侵害，另對3名學生之行為，性騷擾成立，情節均屬重大，另其涉有不當體罰學生及長期違法兼差補習等情事，違反相關教育法令，監察院本月7日彈劾，移送懲戒法院審理。監察院14日再通過糾正南投縣政府。
監委葉大華、王麗珍及張菊芳指出，劉育成任教足跡跨及新北市與南投縣，長達34年餘，在南投縣內4所國小服務的部分， 經南投縣政府截至112年12月之清查，被害者受理總人數計29人，進入調查共23人。接受性平會調查之23人，又分別為「性侵害9人、性騷擾3人、違反與性或性別有關之專業倫理行為1人、5人不成立、1人刻正聯繫是否接受調查、4人仍持續進行調查中」。
但監院說，多年來這麼多案件調查過程中，最後都被吃案，涉有違失之教育人員多數屬資深教師或校長，理應熟知相關規定，然因歷任師長師師相護，形成包庇的文化與校園結構。其等未被究責，也未曾有體制內吹哨者出現，致案件被延宕揭露及處置，一再錯失處理時機造成多人受害，凸顯南投縣政府長期對教育人員落實性別事件通報處理及監督機制的嚴重失靈 。