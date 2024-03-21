年度熱銷飯店！日本4城市人氣爆棚　台灣1品牌也上榜

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在海外前10大最夯旅遊城市方面，可樂旅遊分享，首屈一指的東京，有價格親民、主推多種房型與個人化服務的「淺草AGORA廣場飯店」，每晚2000有找；大阪則有2023年甫開幕的台灣品牌酒店「捷絲旅大阪心齋橋館」入榜，步行即可沉浸式的體驗在地潮流文化。
日本海島風情度假首選沖繩，入榜亮點品牌則是有著那霸市內唯一的無邊際透明泳池的「水之都那霸飯店」，每晚「激安」價1355元起；機票比起日本其他航點相對優惠的九州福岡也有超實惠飯店入榜，「翼國際酒店」鄰近主要商業區及購物區域，每層樓客房都以不同國家城市為主題裝修設計。
說到國人最愛出遊的韓國城市，非首爾莫屬，可樂旅遊提到，與四通八達的地鐵系統共構的酒店品牌也成為旅客最喜愛的訂房熱點，「首爾格萊德麻浦酒店」著重豪華客房的高檔體驗，也是以設計為中心的精品酒店，下樓即是地鐵孔德站，交通便捷；與地鐵弘大站共構的「L7弘大酒店」，不論是去弘大商圈，或是合井洞、上岩世界杯球場等地，都十分便利，頂樓設有酒吧和泳池，是時尚人士與派對迷們的新娛樂場所。
至於航程僅需2小時內的港澳地區，也是旅客把握連假的好去處。可樂呂劉說明，「香港逸東酒店」位處九龍半島中心地段，只需步行即可到達佐敦港鐵站；2020年全面翻新的「香港百樂酒店」，徒步幾分鐘能到達天星小輪、尖沙咀及尖東港鐵站。澳門方面則精選假日、喜來登、索菲特以及新濠影滙、巴黎人與威尼斯人等品牌酒店。
除了國外飯店，可樂旅遊亦針對國旅熱門城市：宜蘭、台中、南投、台南、高雄與屏東等推出熱銷榜，其中可樂旅也推薦旗下埔里「承萬尊爵渡假酒店」，除露天SPA水療池、360度景觀餐廳等全方位設施外，館內還規劃有近百坪的兒童遊主題樂園，且酒店地處埔里市中心、交通便利，適合親子同樂。