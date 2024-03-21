全台微風百貨改裝！20家餐飲品牌進駐　大師兄銷魂麵變身韓國料理

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微風南山透露，接下來將有米其林一星「小小樹食」、百貨首店「富士豬排」、信義區首店「滔味排骨飯」、來自台南的美食「滷台味」、30年老字號韓式料理「釜山順豆腐」、「Dr.Origins達橙生活館」接續登場。
微風信義2023年底引進來自新竹的「岩漿火鍋」、超人氣懷舊風情台菜餐廳「稻舍」，年初帶來朋月栻-韓雞–江原道宗음식 韓吃一隻雞」，上半年將陸續開幕大師兄銷魂麵全新韓式品牌「K Plan」全台首店、人氣燒肉品牌「胡同燒肉」。
微風松高3F莫凡彼咖啡MOVENPICKCAFE全新登場，B2F餐飲樓層也將進行全面改裝，帶來不一樣的餐飲風格，提供給消費者不同以往的面貌。而近期人氣伴手禮有「蛋捲LV」之稱的「六月初一」8結蛋捲、超人氣三明治「洪瑞珍」也將分別進駐微風台北車站及微風南京。
另外，微風信義引進「點睛品」、超人氣美妝品牌benefit全球全新店裝、國際精品Bottega Veneta；設計師品牌CHERNG將於微風南山正式登場；小資女最愛的GIFT ACC，百貨獨家門市，則將在微風松高與大家見面。
此外，統一時代百貨台北店上半年積極規劃大型改裝再添吸客力，春季改裝近30個櫃位，除了3/1剛開幕的服飾配件PrettyAim、borsalini、雙全生活館、格蕾寢飾、乳油木之家及甜品美食B.Lattice、Solema等品牌之外，緊接著輕婚紗品牌Caspia LiLi、EDWIN、雷諾瓦拼圖3/6開幕，FILA 改裝3/7開幕，QUEEN SHOP 3/16全新開幕，另外4月份還會有NIKE全新改裝及Kinloch Anderson、maru.a、b.club、FREE等服飾配件品牌接續亮相登場，提供顧客更豐富多元的嶄新購物空間。
同時，統一時代百貨「美人節」檔期，將於4/2盛大開跑，首6日化妝品、香氛、內衣推出滿2000送300，業種回饋就高達15%不僅如此，若使用icash Pay綁定統一時代聯名卡滿6000再送500，合計最高消費滿6000就送1400。
全館指定櫃位首6日也推出滿3000送300，同樣可以搭配icash2.0或icash Pay支付回饋滿6000最高多送500，統一時代台北店以嶄新櫃位，高額有感回饋，還有萌氣爆表的HELLO KITTY卡友禮，邀民眾共同歡慶美人節，目標超過5%業績成長表現！