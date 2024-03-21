大谷翔平曾說「我們不是朋友」竟一語成讖！社群取消關注水原一平
日籍球星大谷翔平的御用翻譯水原一平今（21）日傳出，竊取大谷翔平的大量資金，從事非法運動賽事簽賭，消息傳出後，水原也立即遭到道奇隊開除。而水原一平下注的金額傳出高達450萬美元(約1.3億新台幣)，源頭可能是大谷翔平的銀行帳戶被發現，轉帳超過450萬美元去幫忙支付賭債，而在此事件爆發之後，大谷如今也被眼尖網友發現，已經取消關注水原一平的Instagram帳號，昔日「我們不是朋友」的言論如今也一語成讖，兩人友好的關係恐就此宣告決裂。
記者陳品翔/綜合報導
大谷翔平目前人正在南韓，隨同道奇隊出戰海外開幕戰，今（21）日將迎來海外開幕戰的第2場比賽，大谷至今並未對此事件向外界發表評論，不過從他的個人社群上可以看到，已經取消水原一平的追蹤，而水原的IG則是仍然有追蹤大谷翔平。
今年2月大谷翔平風光加盟道奇隊後，曾在當時的球迷會上說到：「我跟翻譯水原一平只是工作上的關係，我們不是朋友。」隨後講完就笑了出來，而當水原一平翻譯之後，全場也跟著哄堂大笑，這樣的玩笑話當時讓現場球迷樂開懷，但沒想到如今卻意外爆發此事件，也令外界感到不勝唏噓。
其實大谷翔平一開始並未知情，自己身旁最親近的好友就是賭徒，水原一平受訪時表示：「當然，他（大谷）不高興，他說他會幫助我，這樣我就不會再做同樣的事情了。他決定替我償還，我想讓每個人都知道，大谷與博弈無關。我不知道這樣子是非法的，經過這次事件後，我得到了慘痛的教訓，我再也不會在體育賭博上下注了。」
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