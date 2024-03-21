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侯友宜赴區政座談頻發新聞　民代：可能我還太菜、覺得不舒服

▲民進黨議員黃淑君今日上午出席板橋區政座談會，坦言可能是自己太菜，覺得不舒服，認為還有很多議題亟需改善。（圖／翻攝自黃淑君臉書）
▲民進黨議員黃淑君今日上午出席板橋區政座談會，坦言可能是自己太菜，覺得不舒服，認為還有很多議題亟需改善。（圖／翻攝自黃淑君臉書）

記者陳威叡／台北報導

新北市長侯友宜今（21）日赴板橋舉辦區政座談會，不少議員也出席提出建言，對此民進黨議員黃淑君會後表示自己當然沒缺席，但事後看到市府新聞稿，市長展現「改革」決心，都讓她覺得很不舒服，可能自己還太菜，面對官場文化，「我比侯市長更不習慣」，提及包括都更、板殯與小內閣首長懸缺問題，「新北市府還是要加緊腳步。」

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侯友宜今日到板橋召開區政座談會，黃淑君也前往出席，事後表示看到新北市府的新聞稿連發，展現侯市長「改革」決心，都讓她覺得很不舒服，「可能我還太菜，面對官場文化我比侯市長更不習慣。」

首先提及板橋有沒有都更需求？當然有，也絕非現在才知道，黃淑君說，自己上任後爭取法定容積重新檢討、都市計劃執行成本不應轉嫁市民、公辦都更，更曾經揭露多個數據，市府的努力有看到進步，但是人民是否有感呢？

黃淑君說，都市計畫的檢討要更快，總不能議員叮一件、處理一件，有關心才有動作，自己畢竟不是城鄉局，制度不建立好，永遠就在原地打轉。

其次為板橋殯儀館問題，黃淑君說，在議會一問二問三問，而板殯就是殯儀館的濫觴，業者遊走法律邊緣、服務量能不足、都市計畫停滯、住家旁交通噪音垃圾亂象，早就不能等了。

此外新北小巨蛋問題，黃淑君也關注要如何做？維持地方運動需求？週邊都市計畫如何調整？社福機構如何共構？最重要的，在BOT的條件下，要如何在商業設施營利中捍衛市民權益。

黃淑君不解稱，新北市板橋小巨蛋總體開發經費150億，怎麼估來的？目前業界誰有這麼高的資本額可以負擔，如果讓建商用新北土地作價「借款」興建，那為何新北不自地自建呢？

最後黃淑君提出，包括體育局、法制局都還是代理局長，多個副局長懸缺，小內閣人事未定，各級單位苦不堪言，「我又說多了，但是市政是滾動檢討，新北市府還是要加緊腳步。」

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