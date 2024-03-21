全聯結帳「1功能」消失！婆媽認證：已經不用3年　真相實在虧大了

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婆媽認證「不集點已經3年」！印花點數、福利點數大搞混
然而這樣錯過兌換印花贈品貼文不只一篇，《NOWnews》記者在細讀留言串當中，卻發現有人稱「自從不能報電話累積點數後，現在都直接現金結帳，不需要什麼點數，反正我也不需要贈品」、「我已經不集點3年了，到現在也沒加入他們的支付系統」、「結帳直接說沒會員不集點最快，免得沒換到贈品也是一肚子氣」。
但其實，這次的密封保鮮盒的贈品兌換，是使用全聯的「印花點數」，而並非是全聯會員的「福利點數」，這兩種點數在全聯的用途並不相同，前者是消費滿200元會贈與的「實體點數」；而後者則是單筆發票金額消費每滿100元就會送3點，每10點則可以折抵1元購物金，如果一直以為過去報電話是在累積「印花點數」的話，3年期間不集點，無形之中應該已經虧了不少「福利點數」！其功能不僅可以當折抵金，同時也可以加購、免費換贈品哦！
全聯點數大問哉！結帳加快方法公開
全聯的點數其實有四種，《NOWnews》也替大家整理出一個表格，讓常常去全聯的顧客可以一次看懂，一定要清楚知道每個點數的作用為何，才不會錯過自己的權益哦！
🟡印花點數：是實體點數，每次在結帳結束後由店員給予，當客人單筆消費滿200元就會送一點，功能用來兌換檔期贈品、加價購聯名商品等。
🟡福利點數：是虛擬點數，出示全聯會員卡或者使用PXpay、全支付時就可以累積點數，單筆滿100元就送3點，功能是每10點就可以折抵1元購物金。
🟡生鮮積分：是虛擬點數，消費包括生鮮蔬果類別等以全聯收銀機判定的商品滿100元時，就會獲得1個積分，功能用來兌換檔期贈品、加價購聯名商品等。
🟡全點：是虛擬點數，是透過福利點轉換，或者信用卡回饋取得，福利點10點可以換1點全點，1點全點可抵折1元購物金，可以用在合作的商家上，不僅限在全聯。
以《NOWnews》記者經驗，2月底才加入全支付系統，一次儲值3000元到APP當中，只要在排隊時先按出條碼，一到自己結帳就可以讓店員刷條碼，接著刷完商品之後，店員還會提醒是否要使用福利點數等等，如果不需要就直接扣款即可，結帳比刷卡或者現金都要快上非常多，如果還是在使用現金到全聯消費的民眾，不妨也可以加入APP的行列，不僅結帳速度變快，全聯新資訊也都能從APP得知，下次就不會再錯過各種好康啦！