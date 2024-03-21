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全聯結帳「1功能」消失！婆媽認證：已經不用3年　真相實在虧大了

▲全聯福利中心是台灣超市龍頭，不管日常用品、生鮮雜貨在此都能買到，拓點多又方便，成為許多婆媽買菜首選。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯福利中心是台灣超市龍頭，不管日常用品、生鮮雜貨在此都能買到，拓點多又方便，成為許多婆媽買菜首選。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心因為營業時間較長，加上販售商品從生鮮雜貨、甜點麵包、便當甚至日常用品都有，成為不少上班族以及婆媽購物的首選之地。然而，大家還記得過去在全聯購物時，結帳總是可以「報電話累積點數」的時期嗎？該政策雖然已經取消三年多，但對許多人來講，還是最原汁原味的「全聯回憶」。不過，近日因為有人集印花點數換不到想要的贈品，讓「全聯點數」意外掀起討論，《NOWnews》記者卻在留言串當中，發現有許多婆媽誤會大了，冥冥之中虧了許多錢卻不知。

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近日有網友在臉書社團「全聯好物老實說」抱怨，表示自己去全聯購物集點，結果集滿三張150點要去換購保鮮盒時，卻發現該款保鮮盒全聯已經公告只換到3月14日，活動提前7天結束，全聯官網解釋：「因為密封保鮮盒本身是限量產品，因兌換數量將達上限，因此在3月8日就發出公告提醒民眾要趕快換購」，沒想到還是有民眾沒注意時間，錯過兌換的時機。

▲網友分享自己去全聯要換購密封保鮮盒，結果突然驚間店內公告只換到3月14日，讓她感到相當錯愕。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲網友分享自己去全聯要換購密封保鮮盒，結果突然驚見店內公告只換到3月14日，讓她感到相當錯愕。（圖/我愛全聯好物老實說）
婆媽認證「不集點已經3年」！印花點數、福利點數大搞混

然而這樣錯過兌換印花贈品貼文不只一篇，《NOWnews》記者在細讀留言串當中，卻發現有人稱「自從不能報電話累積點數後，現在都直接現金結帳，不需要什麼點數，反正我也不需要贈品」、「我已經不集點3年了，到現在也沒加入他們的支付系統」、「結帳直接說沒會員不集點最快，免得沒換到贈品也是一肚子氣」。

▲全聯的印花點數是「實體」的一種點數，有不少婆媽宣稱自己在全聯沒報電話功能之後就沒有再累積點數，誤會印花點數為福利點數了！兩種功能大不同。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲全聯的印花點數是「實體」的一種點數，有不少婆媽宣稱自己在全聯沒報電話功能之後就沒有再累積點數，誤會印花點數為福利點數了！兩種功能大不同。（圖/我愛全聯好物老實說）
但其實，這次的密封保鮮盒的贈品兌換，是使用全聯的「印花點數」，而並非是全聯會員的「福利點數」，這兩種點數在全聯的用途並不相同，前者是消費滿200元會贈與的「實體點數」；而後者則是單筆發票金額消費每滿100元就會送3點，每10點則可以折抵1元購物金，如果一直以為過去報電話是在累積「印花點數」的話，3年期間不集點，無形之中應該已經虧了不少「福利點數」！其功能不僅可以當折抵金，同時也可以加購、免費換贈品哦！

全聯點數大問哉！結帳加快方法公開

全聯的點數其實有四種，《NOWnews》也替大家整理出一個表格，讓常常去全聯的顧客可以一次看懂，一定要清楚知道每個點數的作用為何，才不會錯過自己的權益哦！

▲全聯的點數一共有四種，每一種都有其不同的用途，大家最常接觸的就是「福利點數」，每10點可以折抵1元購物金，一定要記得集！（圖/記者張嘉哲製）
▲全聯的點數一共有四種，每一種都有其不同的用途，大家最常接觸的就是「福利點數」，每10點可以折抵1元購物金，一定要記得集！（圖/記者張嘉哲製）
🟡印花點數：是實體點數，每次在結帳結束後由店員給予，當客人單筆消費滿200元就會送一點，功能用來兌換檔期贈品、加價購聯名商品等

🟡福利點數：是虛擬點數，出示全聯會員卡或者使用PXpay、全支付時就可以累積點數，單筆滿100元就送3點，功能是每10點就可以折抵1元購物金。

🟡生鮮積分：是虛擬點數，消費包括生鮮蔬果類別等以全聯收銀機判定的商品滿100元時，就會獲得1個積分，功能用來兌換檔期贈品、加價購聯名商品等。

🟡全點：是虛擬點數，是透過福利點轉換，或者信用卡回饋取得，福利點10點可以換1點全點，1點全點可抵折1元購物金，可以用在合作的商家上，不僅限在全聯。

以《NOWnews》記者經驗，2月底才加入全支付系統，一次儲值3000元到APP當中，只要在排隊時先按出條碼，一到自己結帳就可以讓店員刷條碼，接著刷完商品之後，店員還會提醒是否要使用福利點數等等，如果不需要就直接扣款即可，結帳比刷卡或者現金都要快上非常多，如果還是在使用現金到全聯消費的民眾，不妨也可以加入APP的行列，不僅結帳速度變快，全聯新資訊也都能從APP得知，下次就不會再錯過各種好康啦！

▲民眾可以使用PXpay的APP查看全聯許多全新資訊，還有包括集點可以兌換的檔期活動，都可以在上面非常清楚看到資訊。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲民眾可以使用PXpay的APP查看全聯許多全新資訊，還有包括集點可以兌換的檔期活動，都可以在上面非常清楚看到資訊。（圖/記者張嘉哲翻攝）

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