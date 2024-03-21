潛艦洩密案！綠稱比馬文君適合任召委　徐巧芯反嗆：別扯到其他人

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外交及國防委員會今日進行秘密會議前，要求與會人員手機放在會議室外集中保管，沒有持機密會議證無法入場，馬文君入場前被問到綠營質疑排機密報告荒謬一事，馬文君回應，黃曙光也涉嫌洩密也被告，應該先辭潛艦召集人職務。針對民進黨質疑「被告變法官」，馬文君則說，那是民進黨發言人吳崢、李正皓告。
擔任今天會議主席的馬文君在機密報告後於委員會公開會議發言指出，剛剛完成機密報告與詢答，現在進行公開報告與質詢，有些民眾關心她主持會議是否會造成什麼影響，因此請蔡明彥上台說明，她剛才主持秘密會議的過程有無造成危害或影響。
蔡明彥表示，國安局配合立法院外交及國防委員會召委，針對職權行使邀請國安局進行業務報告、專案報告以及秘密會議的辦理，國安局尊重相關安排。
不過，王定宇質詢時再度質疑馬文君在潛艦國造機密會議中用二哥大手機，並遭到海軍人員勸阻。王定宇並質疑國民黨為何推舉馬文君任召委，馬文君身為洩密叛國被告，不僅不迴避外交國防委員會，還被國民黨推舉為召委，「這不是墮落嗎？這麼好意思在那邊講，陳永康少將當召委適合啊，徐巧芯當召委也適合，每個人都可以當召委，當偵辦中...」
不過，擔任代理主席的徐巧芯馬上打斷王定宇講話，「不好意思，不要扯到我們其他人。」