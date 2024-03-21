影／洋基怪力男Stanton首度三響砲！3發超大號全壘打苦主是同一人

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洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今（21）日傷癒復出，擔綱右外野手打第3棒，不過隊友Stanton搶走他回歸球場的風采。Stanton在1局下率先敲出1發2分砲，在2局下再度以恐怖的113.2英哩擊球初速，敲出453英呎的超大號全壘打，並且是發滿貫彈，不過他本場個人的煙火秀還沒結束。
4局下，Stanton再次賞給海盜先發左投岡薩雷茲（Marco Gonzales）一發飛行距離達到426英呎的大號陽春彈，此時洋基已經以9：0大幅領先海盜，幾乎宣告比賽的結束。Stanton後續在6局下擊出高飛犧牲打，送回1分打點，單場總計貢獻8分打點。
Stanton本場比賽共3打席都是全壘打，分別是2分砲、滿貫砲還有一發陽春彈，且三發全壘打加起來的飛行距離高達1334英呎，平均每轟距離來到444英呎，而大聯盟熱身賽出現單場三響砲表現已經要回溯到2006年。
值得一提的是，Stanton的三響砲苦主都是同一人，海盜隊先發投手Marco Gonzales，只投3.2局就被敲10支安打，其中包含Stanton的3發超大號全壘打，還有沃爾皮（Anthony Volpe）在1局下的陽春彈，目前自責失分率為9.88。
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