張穎穎被大S踢爆當小三！直播月賺百萬 感嘆「女人都不容易」
大S（徐熙媛）和汪小菲再度開撕，過去不願揭穿離婚事實的她，終於說出了真相，坦言收到汪小菲私下和眾多女性的不雅照，自己深受打擊，才會果斷終結10年婚姻，直指網紅張穎穎就是介入感情的小三，現今轉型成直播主的張穎穎，每月可以賺進百萬人民幣，她昨（20）日晚上沒有開直播，表示不想再八卦蹭其他人流量，自立自強闖事業，張穎穎也說「女人都不容易」，過好自己的小日子就好，沒有對大S惡言相向。
記者江芷稜／綜合報導
2021年6月，汪小菲尚未離婚前就被拍到與張穎穎上酒吧玩樂，11月離婚後兩人到海南島三亞約會，也被民眾遇見，戀情因而曝光，不過汪小菲一直不願鬆口，只強調兩人是普通朋友，直到大S再婚後他才鬆口跟張穎穎戀情，還透露自己跌破頭流血，加上確診肺炎病情重，是張穎穎救了自己兩次，稱對方是救命恩人。
而張穎穎在汪小菲婚內期間，就懷了他的孩子，當時他與大S尚未離婚，多次往返台灣、中國商議離婚事項，讓張穎穎相當憤怒，最後雙方沒有達成共識，決定拿掉孩子，汪小菲則為她購買名車、房子作為彌補，一起到四川等地旅行、打高爾夫球，感情相當不錯，無奈張蘭從中作梗未能結婚，張穎穎忍痛分手，還嘲笑汪小菲是「爆炸深情巨嬰」。
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