台股再創新高！午盤漲390點、站上20180點 重電與記憶體超給力
美國聯準會最新宣布第5度按兵不動，美債殖利率回落，美股四大指數同步衝高，道瓊、標普昨（20）日創新高。台北股市今（21）日跟著開高走高，午盤11點台股大漲390點，來到20180點，再創台股盤中新高，力拼收盤站穩2萬大關。今日權值王台積電給力，再加上重電與DRAM族群發威，盤面欣欣向榮。
記者許家禎／台北報導
美國聯準會點狀圖顯示聯準會維持今年降息3次預期，美債殖利率回落，美股四大指數同步衝高，道瓊、標普昨日創新高，再加上美光財報亮眼帶動盤後股價勁揚逾16%，以及輝達GTC大會加持，今日亞股普遍走高，日股午盤漲1.6%再創高、韓股漲2%以上，陸股小跌，港股漲1%以上。
台北股市今日開高走高，11點台股大漲390點，來到20180點，再創台股盤中新高。權值王台積電午盤漲3%以上，來到784元。鴻海與聯發科漲1到2%，群創漲4%，AI概念股緯創、英業達、廣達、緯穎漲1到3%多。另外，美光股價大漲，帶動記憶體族群表現亮眼，群聯飆漲停，南亞科、華邦電與威剛也漲3到7%。而重電也強強滾，上緯投控午盤飆漲停，士電漲8%，東元、亞力漲3%多。