快訊／IU演唱會最後搶票機會！主辦方24日「釋出少量座位」

(G)I-DLE舒華休養1月康復！返韓要粉絲「別擔心」　這天正式回歸

▲葉舒華前陣子因身體出狀況，2月暫停行程專心回台休養，昨（20）日她終於回到韓國，開始準備恢復活動。（圖／舒華IG）
▲葉舒華前陣子因身體出狀況，2月暫停行程專心回台休養，昨（20）日她終於回到韓國，開始準備恢復活動。（圖／舒華IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓女團(G)I-DLE的台籍成員葉舒華前陣子因身體出狀況，2月暫停行程專心回台休養，讓粉絲們十分擔心，休息了一個月，昨（20）日舒華終於回到韓國，開始準備恢復活動，引來大批粉絲獻上關心，對此，舒華也要大家別擔心，暖翻一票粉絲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲女團(G)I-DLE台灣成員葉舒華因常在舞台上被安排「站C位」，引發雙方粉絲爭論，粉絲都想為自己的「本命」爭取機會。（圖／(G)I-DLE官方臉書）
▲女團(G)I-DLE成員葉舒華身體不適，回到台灣休養。（圖／(G)I-DLE官方臉書）
(G)I-DLE於1月回歸歌壇，發行專輯《2》，再度引發話題，然而成員卻陸續累倒，接連暫停活動，舒華前陣子回到台灣休養，不少粉絲都在不同地點捕捉到偶像的身影，像是台北信義區百貨公司，還有人幸運和她搭同班飛機抵台，甚至夜市、騎馬場都有她的身影。

▲(G)I-DLE回歸風波不斷，新歌〈Super Lady〉舞台「葉舒華（右一）站C位」將與大谷同台。（圖／(G)I-DLE官方臉書）
▲(G)I-DLE於1月回歸歌壇，發行專輯《2》，再度引發話題。（圖／(G)I-DLE官方臉書）
舒華日前還被直擊到紐西蘭去拍攝陳柏霖和黃宣搭擋主持的新節目《出去一下What a trip》，畫面中能看到舒華身穿帽T和牛仔褲，看起來隨性又不失時尚。另一張照片陳柏霖和黃宣正在打鬧，舒華則在一旁拿著攝影機，看起來身體狀況已經恢復不少。

▲舒華日前還被直擊到紐西蘭去拍攝陳柏霖和黃宣搭擋主持的新節目《出去一下What a trip》。（圖／翻攝自微博）
▲舒華日前還被直擊到紐西蘭去拍攝陳柏霖和黃宣搭擋主持的新節目《出去一下What a trip》。（圖／翻攝自微博）
如今舒華終於回到韓國，大批粉絲守候在機場接機，久違見到偶像也不忘送上關心，舒華更暖心回應他們：「不要擔心」，然而她不會馬上參與音樂節目《M Countdown》的新歌〈fate〉舞台，正式回歸的活動將會是在3月29日美國職棒大聯盟系列賽的開幕式。

▲
▲如今舒華終於回到韓國，大批粉絲守候在機場接機。（圖／翻攝自微博）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

(G)I-DLE舒華才爆身體不適！驚喜現身紐西蘭　同框陳柏霖錄新台綜

舒華過年病倒！中斷(G)I-DLE所有打歌工作　公司：讓藝人專心治療

(G)I-DLE病號再添1！舒華傳身體不適缺席簽名會　粉絲憂健康狀況

(G)I-DLE葉舒華「站C位」又被罵！黑粉質疑：她都沒進步憑什麼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞