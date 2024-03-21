(G)I-DLE舒華休養1月康復！返韓要粉絲「別擔心」 這天正式回歸
南韓女團(G)I-DLE的台籍成員葉舒華前陣子因身體出狀況，2月暫停行程專心回台休養，讓粉絲們十分擔心，休息了一個月，昨（20）日舒華終於回到韓國，開始準備恢復活動，引來大批粉絲獻上關心，對此，舒華也要大家別擔心，暖翻一票粉絲。
記者吳昕蓓／綜合報導
(G)I-DLE於1月回歸歌壇，發行專輯《2》，再度引發話題，然而成員卻陸續累倒，接連暫停活動，舒華前陣子回到台灣休養，不少粉絲都在不同地點捕捉到偶像的身影，像是台北信義區百貨公司，還有人幸運和她搭同班飛機抵台，甚至夜市、騎馬場都有她的身影。
舒華日前還被直擊到紐西蘭去拍攝陳柏霖和黃宣搭擋主持的新節目《出去一下What a trip》，畫面中能看到舒華身穿帽T和牛仔褲，看起來隨性又不失時尚。另一張照片陳柏霖和黃宣正在打鬧，舒華則在一旁拿著攝影機，看起來身體狀況已經恢復不少。
如今舒華終於回到韓國，大批粉絲守候在機場接機，久違見到偶像也不忘送上關心，舒華更暖心回應他們：「不要擔心」，然而她不會馬上參與音樂節目《M Countdown》的新歌〈fate〉舞台，正式回歸的活動將會是在3月29日美國職棒大聯盟系列賽的開幕式。
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